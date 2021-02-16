Средняя цена сжиженного газа 16 февраля в сетях АЗС повысилась на 11 коп./л, до 15,19 грн./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 20 и 26 коп./л, до 15,98 и 15,75 грн/л соответственно. На 30 коп./л, до 15,88 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.

«Авантаж 7» и SUNOIL подняли цены на 10 коп./л, до 14,22 грн/л и 15,09 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, «Нефтек», Chipo, и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-50 коп./л (см. табл.).

Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23%, или на 2,84 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 850 грн/т), до 24 960 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 по 16 февраля, грн/л: