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Средняя цена сжиженного газа 16 февраля в сетях АЗС повысилась на 11 коп./л, до 15,19 грн./л
11:30 16.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 20 и 26 коп./л, до 15,98 и 15,75 грн/л соответственно. На 30 коп./л, до 15,88 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.
«Авантаж 7» и SUNOIL подняли цены на 10 коп./л, до 14,22 грн/л и 15,09 грн/л соответственно.
Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», UPG, «Параллель», BVS, «Нефтек», Chipo, и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-50 коп./л (см. табл.).
Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23%, или на 2,84 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 850 грн/т), до 24 960 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 по 16 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,75
|
0,26
|
WOG
|
15,98
|
0,20
|
Авиас
|
14,76
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,77
|
0,00
|
AMIC
|
14,87
|
0,02
|
Shell
|
15,13
|
0,00
|
SOCAR
|
15,88
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
15,22
|
0,19
|
Glusco
|
14,92
|
0,00
|
KLO
|
15,39
|
0,15
|
Автотранс
|
15,23
|
0,05
|
UPG
|
15,05
|
0,20
|
Параллель
|
15,75
|
0,30
|
BVS
|
14,89
|
0,40
|
Chipo
|
14,90
|
0,12
|
Нефтек
|
15,99
|
0,50
|
Авантаж 7
|
14,22
|
0,10
|
Marshal
|
14,50
|
0,20
|
SUNOIL
|
15,09
|
0,10
|
Mango
|
14,89
|
0,00
|
Motto
|
15,11
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
15,19
|
0,11
|
|
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