Крупные сети АЗС 16 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 грн/л

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В сети WOG все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л. ОККО подняла стоиомсть бензинов и ДТ на 30 коп/л.

Сети «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 13-24 коп/л.

На станциях UPG, AMIC, Shell, BVS, SUNOIL и «Укргаздобыча» топливо подорожало в пределах 5-30 коп/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 15 по 16 февраля 2021 г., грн/л:

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,29 0,30 30,29 0,30 29,29 0,30 WOG 29,49 0,50 30,49 0,50 29,49 0,50 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 27,21 0,02 28,21 0,02 27,11 0,04 Shell 27,24 0,07 28,91 0,07 27,98 0,06 SOCAR 29,48 0,00 30,48 0,00 29,48 0,00 БРСМ-Нафта 24,10 0,24 25,10 0,21 23,75 0,21 Glusco 27,35 0,00 28,35 0,00 27,35 0,00 KLO 26,99 0,00 27,99 0,00 26,99 0,00 Автотранс 26,98 0,00 27,98 0,00 26,48 0,00 UPG 26,40 0,40 27,40 0,40 25,20 0,20 Параллель 28,80 0,00 29,80 0,00 28,80 0,00 BVS 26,39 0,10 27,39 0,20 26,19 0,10 Chipo 24,90 0,00 25,90 0,00 24,32 0,00 Укргаздобыча 24,70 0,20 25,70 0,20 24,50 0,20 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,85 0,00 Marshal 24,00 0,00 25,00 0,00 22,50 0,00 SUNOIL 23,88 0,00 24,88 0,00 24,26 0,29 Mango 23,79 0,00 24,79 0,00 23,89 0,00 Motto 23,83 0,22 24,80 0,22 23,63 0,13 Средняя цена в Украине: 25,89 0,12 26,90 0,11 26,31 0,12

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.