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Крупные сети АЗС 16 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 грн/л
11:23 16.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В сети WOG все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л. ОККО подняла стоиомсть бензинов и ДТ на 30 коп/л.
Сети «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены в среднем на 13-24 коп/л.
На станциях UPG, AMIC, Shell, BVS, SUNOIL и «Укргаздобыча» топливо подорожало в пределах 5-30 коп/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 15 по 16 февраля 2021 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,29
|
0,30
|
30,29
|
0,30
|
29,29
|
0,30
|
WOG
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,21
|
0,02
|
28,21
|
0,02
|
27,11
|
0,04
|
Shell
|
27,24
|
0,07
|
28,91
|
0,07
|
27,98
|
0,06
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,10
|
0,24
|
25,10
|
0,21
|
23,75
|
0,21
|
Glusco
|
27,35
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
KLO
|
26,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,40
|
27,40
|
0,40
|
25,20
|
0,20
|
Параллель
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
BVS
|
26,39
|
0,10
|
27,39
|
0,20
|
26,19
|
0,10
|
Chipo
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
24,70
|
0,20
|
25,70
|
0,20
|
24,50
|
0,20
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,85
|
0,00
|
Marshal
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
23,88
|
0,00
|
24,88
|
0,00
|
24,26
|
0,29
|
Mango
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
Motto
|
23,83
|
0,22
|
24,80
|
0,22
|
23,63
|
0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
25,89
|
0,12
|
26,90
|
0,11
|
26,31
|
0,12
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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