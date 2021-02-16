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Нефть дорожает 16 февраля на фоне перебоев с добычей в США
07:51 16.02.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник растут на фоне снижения добычи и переработки сырья в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.47 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52% - до 63,63 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,38%, до 60,29 доллара за баррель.
Холода в США вынудили ряд крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, в частности, в штате Техас, приостановить работу. Агентство Блумберг в ночь на вторник сообщило о временной остановке НПЗ компаний Motiva и Exxon Mobil. А французская Total сократила до минимума переработку нефти и закрыла нефтеперерабатывающую установку на своем заводе в Порт-Артуре, Техас. Кроме того, в понедельник агентство сообщало о падении добычи в Permian Basin в Техасе на 1 миллион баррелей в сутки.
"Глобальное предложение сокращается из-за похолодания в США, которое на данный момент сохраняется, и также присутствуют ожидания улучшения спроса", - прокомментировал агентству рост цен старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun). Он отметил, что цена нефти американской марки WTI в 65 долларов за баррель "больше не кажется невозможной".
Стоимость нефти в последнее время уверенно растет, в том числе в расчете на восстановление спроса по мере снижения заболеваемости коронавирусом и развертывания массовой вакцинации по всему миру.
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