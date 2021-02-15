Импорт дизтоплива в январе вырос на четверть

В январе 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину вырос на 23,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 366,4 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 193 тыс. т. Такой сильный скачек объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в январе прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

В «А-95» отметили, что по итогу отчетного месяца импорт из Беларуси нарастили ключевые поставщики: компания UPG увеличила импорт в 2,5 раза, с 16,4 тыс. т, до 42,7 тыс. т., а ОККО и WOG - на 105% и 180%, до 34,3 тыс. т и 19,4 тыс. т соответственно.

Кроме того, одним из крупнейших импортеров белорусского дизеля стала компания «БРСМ-Нафта», которая поставила 17,6 тыс. т. Для сравнения, в прошлом году оператор импортировал из РБ всего лишь 600 т ресурса.

Поставки ДТ из Российской Федерации в январе-2021 сократились на 14,5%, до 121,8 тыс. т из которых 46,9 тыс. т (-37,3% к январю-2020) было поставлено через терминал в Гомеле, 48,2 тыс. т (+31,2%) железной дорогой и 26,6 тыс .т (-13,5%) по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Импорт из Литвы в январе 2021 г. сократился на 30%, до 33,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2020 г.

В портах было оформлено порядка 16 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к январю 2019 г.).

Напомним, по данным Консалтинговой группы «А-95», баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.

