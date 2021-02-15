Финансовые новости
- |
- 15.02.21
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 15 февраля дорожает на опасениях за сокращение добычи в США
12:49 15.02.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем всё ещё растут, более чем на 1% по основным маркам, инвесторы оценивают новости погоды, которые могут снизить предложение этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.50 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 63,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,82%, до 60,55 доллара за баррель.
Росту стоимости нефти способствует ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Так, из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там, по некоторым оценкам, может быть снижена на несколько сотен тысяч баррелей в день, также сообщается об отказе оборудования на нескольких перерабатывающих заводах. Это крупнейший регион добычи сланцевой нефти в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в день.
"Холодная погода в некоторых из крупнейших регионов Америки, где добывают сланцевую нефть, привела к замедлению или полной остановке работы нефтесодержащих скважин", - приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).
Инвесторы также обратили внимание на новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти и из этого района мира.
Кроме того, котировки "черного золота" поддерживаются общерыночным оптимизмом относительно скорого окончания пандемии коронавируса. Вакцинация должна привести к постепенному замедлению темпов заболеваемости, уровней госпитализации и смертности. Как следствие, ограничения на передвижения могут быть в скором времени сняты, что положительно отразится на спросе на нефть.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виртуальная миссия МВФ закончилась. Закончилась ничем
|Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
|Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин
|Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Импорт дизтоплива в январе вырос на четверть
|Нефть 15 февраля дорожает на опасениях за сокращение добычи в США
|Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн - Лазебная
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.02.21
|Украина уменьшила экспорт зерновых почти на 8 миллионов тонн
|Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию за злоупотребления на рынке газа
Это интересно
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин