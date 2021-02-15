Нефть 15 февраля дорожает на опасениях за сокращение добычи в США

Мировые цены на нефть в понедельник днем всё ещё растут, более чем на 1% по основным маркам, инвесторы оценивают новости погоды, которые могут снизить предложение этого сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.50 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,3%, до 63,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,82%, до 60,55 доллара за баррель.

Росту стоимости нефти способствует ряд новостей, вызывающих опасения за предложение сырья. Так, из-за экстремально холодной погоды в Техасе добыча сланцевой нефти там, по некоторым оценкам, может быть снижена на несколько сотен тысяч баррелей в день, также сообщается об отказе оборудования на нескольких перерабатывающих заводах. Это крупнейший регион добычи сланцевой нефти в США. Так, в ноябре там в среднем добывалось 4,65 миллиона баррелей нефти в день.

"Холодная погода в некоторых из крупнейших регионов Америки, где добывают сланцевую нефть, привела к замедлению или полной остановке работы нефтесодержащих скважин", - приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Deutsche Bank Джима Рида (Jim Reid).

Инвесторы также обратили внимание на новости с Ближнего Востока. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, воюющая в Йемене, заявила, что перехватила заряженный взрывчаткой беспилотник, выпущенный группировкой хуситов. Эскалация конфликта может вызвать перебои с поставками нефти и из этого района мира.

Кроме того, котировки "черного золота" поддерживаются общерыночным оптимизмом относительно скорого окончания пандемии коронавируса. Вакцинация должна привести к постепенному замедлению темпов заболеваемости, уровней госпитализации и смертности. Как следствие, ограничения на передвижения могут быть в скором времени сняты, что положительно отразится на спросе на нефть.