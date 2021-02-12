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25 и выше: стоимость СУГ в опте выросла за неделю
17:56 12.02.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа самовывозом за неделю с 5 по 12 февраля увеличилась на 1 280 грн/т и составила 24 970 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
Стоимость сжиженного газа с ГНС в западных, центральных и восточных регионах колеблется в диапазоне 24 300-25 000 грн/т, в южных регионах ценники стартуют с 25 000 грн/т.
В Киевской области предложения трейдеров колеблются в диапазоне 24 400-24 600 грн/т. В Полтавской области сделки проводятся по 24 200-24 500 грн/т, что на 400-500 грн ниже прайсовых цен. Продавцы отмечают, что спрос снова ослаб. «Из-за снегопадов к концу недели в ряде регионов торговля практически отсутствует», — говорит представитель трейдера из Киева.
В Харьковской области диапазон цен — 24 300-25 000 грн/т, в западных регионах редкие предложения начинаются с 24 200 грн/т.
Более живой спрос на юге. «Надежда» предлагает с Первомайска газ по 25 000 грн/т, однако, по словам участников рынка, отдают ресурс с дисконтом в 200 грн/т. В Одессе стоимость автогаза стартует от 25 000 грн/т. По словам одесского трейдера, на прошлой неделе в регионе наблюдался повышенный спрос на газ, однако сейчас рынок снова наполнен.
Аналогичную картинку описывают операторы в других регионах. «Мелкие покупатели, без собственного импорта, формируют небольшой ажиотаж на аукционах. У крупных трейдеров газа хватает – большинство потребностей покрыто TERM-контрактами, которые «едут» ритмично своевременно», — описывает баланс рынка представитель крупной сети.
Большинство частников рынка считают сложившиеся цены завышенными и полагают, что в ближайшем времени стоимость газа в опте может откатиться почти на 1000 грн/т.
Напомним, что вслед за Польшей цены на сжиженный газ начали расти в Украине 4 января. За это время прирост составил 5 820 грн/т.
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