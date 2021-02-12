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Розничные сети АЗС в период с 5 по 12 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-90 коп/л
14:14 12.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цену на бензины на 30-33 коп/л, до 23,87 грн/л за бензин марки А-92 и до 24,89 грн/л за «А-95». ДТ в этой сети подорожало 23,44 грн/л (+41 коп/л к 5 февраля).
Glusco подняла цену на бензин А-92 на 90 коп/л, на А-95 ти дизельное топливо — на 40 коп/л. На станциях KLO все виды топлива подорожали на 26,09 коп/л.
Цены в сети Motto выросли в среднем на 32-35 коп./л: «двойка» подорожала до 23,61 грн/л, «пятерка» — до 24,58 грн/л, ДТ — 23,38 грн/л.
Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, «Авантаж 7» и др. подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л (см. табл).
Отметим, что по итогу недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп/л. а ДТ подорожало всего на 2 коп/л. Это связано с акционными предложениями согласно условиям которых, в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой области всем клиентам предоставляются скидки в размере 1 грн/л.
В «А-95» сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,76 грн/л, А-95 подорожал до 26,77 грн/л, ДТ — до 26,17 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 9-11 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 на 12 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,19
|
0,18
|
28,19
|
0,18
|
27,07
|
0,23
|
Shell
|
27,17
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,87
|
0,30
|
24,89
|
0,33
|
23,44
|
0,41
|
Glusco
|
27,35
|
0,90
|
28,35
|
0,40
|
27,35
|
0,40
|
KLO
|
26,99
|
0,40
|
27,99
|
0,30
|
26,99
|
0,70
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
25,80
|
0,30
|
26,80
|
0,30
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
BVS
|
26,19
|
0,50
|
27,19
|
0,50
|
26,09
|
0,50
|
Chipo
|
24,90
|
0,24
|
25,90
|
0,24
|
24,32
|
0,40
|
Укр-Петроль
|
23,70
|
0,40
|
24,70
|
0,50
|
24,70
|
0,40
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,85
|
0,50
|
Marshal
|
24,00
|
0,30
|
25,00
|
0,30
|
22,50
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,66
|
-0,06
|
24,66
|
-0,06
|
23,75
|
0,02
|
Mango
|
23,79
|
0,30
|
24,79
|
0,30
|
23,89
|
0,30
|
Motto
|
23,61
|
0,33
|
24,58
|
0,32
|
23,38
|
0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
25,76
|
0,10
|
26,77
|
0,09
|
26,17
|
0,11
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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