Розничные сети АЗС в период с 5 по 12 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-90 коп/л

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, «БРСМ-Нафта» в среднем подняла цену на бензины на 30-33 коп/л, до 23,87 грн/л за бензин марки А-92 и до 24,89 грн/л за «А-95». ДТ в этой сети подорожало 23,44 грн/л (+41 коп/л к 5 февраля).

Glusco подняла цену на бензин А-92 на 90 коп/л, на А-95 ти дизельное топливо — на 40 коп/л. На станциях KLO все виды топлива подорожали на 26,09 коп/л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 32-35 коп./л: «двойка» подорожала до 23,61 грн/л, «пятерка» — до 24,58 грн/л, ДТ — 23,38 грн/л.

Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, «Авантаж 7» и др. подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л (см. табл).

Отметим, что по итогу недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп/л. а ДТ подорожало всего на 2 коп/л. Это связано с акционными предложениями согласно условиям которых, в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой области всем клиентам предоставляются скидки в размере 1 грн/л.

В «А-95» сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,76 грн/л, А-95 подорожал до 26,77 грн/л, ДТ — до 26,17 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 9-11 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 на 12 февраля 2021 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,99 0,00 29,99 0,00 28,99 0,00 WOG 28,99 0,00 29,99 0,00 28,99 0,00 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 27,19 0,18 28,19 0,18 27,07 0,23 Shell 27,17 0,00 28,84 0,00 27,92 0,00 SOCAR 29,48 0,00 30,48 0,00 29,48 0,00 БРСМ-Нафта 23,87 0,30 24,89 0,33 23,44 0,41 Glusco 27,35 0,90 28,35 0,40 27,35 0,40 KLO 26,99 0,40 27,99 0,30 26,99 0,70 Автотранс 26,98 0,00 27,98 0,00 26,48 0,00 UPG 25,80 0,30 26,80 0,30 24,50 0,00 Параллель 28,80 0,00 29,80 0,00 28,80 0,00 BVS 26,19 0,50 27,19 0,50 26,09 0,50 Chipo 24,90 0,24 25,90 0,24 24,32 0,40 Укр-Петроль 23,70 0,40 24,70 0,50 24,70 0,40 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,85 0,50 Marshal 24,00 0,30 25,00 0,30 22,50 0,50 SUN OIL 23,66 -0,06 24,66 -0,06 23,75 0,02 Mango 23,79 0,30 24,79 0,30 23,89 0,30 Motto 23,61 0,33 24,58 0,32 23,38 0,35 Средняя цена в Украине: 25,76 0,10 26,77 0,09 26,17 0,11

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.