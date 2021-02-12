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За неделю (5-12 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн./л (на 8,5%), до 14,95 грн
11:58 12.02.2021 |
За неделю (5-12 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн./л (на 8,5%), до 14,95 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 21%, или на 2,58 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 820 грн/т), до 24 930 грн/т.
В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 1,01 грн л и 81 коп./л, до 15,49 и 15,48 грн/л. На 1,1 грн ./л, до 15,58 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 1-1,1./л автогаз подорожал на станциях KLO, «БРСМ-Нафта», Glusco, UPG, «Параллель», Marshal и Motto.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 1,60-1,63 грн/л, до 14,75–14,76 грн/л. AMIC и Shell подняли цены на 0,89 и 1,37 грн./л, до 14,45 и 14,88 грн/л соответственно.
Такие сети как «Автотранс», BVS, Chipo, Prime, «Параллель», «Авантаж 7», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 0,9-1,6 грн./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 12 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,49
|
1,01
|
WOG
|
15,48
|
0,81
|
Авиас
|
14,75
|
1,60
|
Укрнафта
|
14,76
|
1,63
|
AMIC
|
14,45
|
0,89
|
Shell
|
14,88
|
1,37
|
SOCAR
|
15,58
|
1,10
|
БРСМ-Нафта
|
14,84
|
1,04
|
Glusco
|
14,72
|
1,00
|
KLO
|
15,09
|
1,10
|
Автотранс
|
14,78
|
0,90
|
UPG
|
14,65
|
1,00
|
Параллель
|
15,45
|
1,00
|
BVS
|
14,39
|
0,90
|
Chipo
|
14,60
|
1,14
|
Prime
|
14,60
|
1,60
|
Авантаж 7
|
13,72
|
0,80
|
Marshal
|
14,30
|
1,10
|
SUN OIL
|
14,85
|
0,99
|
Mango
|
14,69
|
1,45
|
Motto
|
14,78
|
1,00
|
Средняя цена в Украине:
|
14,93
|
1,17
По данным «А-95», стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — считает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
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