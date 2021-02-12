За неделю (5-12 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 1,17 грн./л (на 8,5%), до 14,95 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 21%, или на 2,58 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30% (5 820 грн/т), до 24 930 грн/т.

В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 1,01 грн л и 81 коп./л, до 15,49 и 15,48 грн/л. На 1,1 грн ./л, до 15,58 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 1-1,1./л автогаз подорожал на станциях KLO, «БРСМ-Нафта», Glusco, UPG, «Параллель», Marshal и Motto.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 1,60-1,63 грн/л, до 14,75–14,76 грн/л. AMIC и Shell подняли цены на 0,89 и 1,37 грн./л, до 14,45 и 14,88 грн/л соответственно.

Такие сети как «Автотранс», BVS, Chipo, Prime, «Параллель», «Авантаж 7», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 0,9-1,6 грн./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 12 февраля, грн/л:

Компания Цена Изм. ОККО 15,49 1,01 WOG 15,48 0,81 Авиас 14,75 1,60 Укрнафта 14,76 1,63 AMIC 14,45 0,89 Shell 14,88 1,37 SOCAR 15,58 1,10 БРСМ-Нафта 14,84 1,04 Glusco 14,72 1,00 KLO 15,09 1,10 Автотранс 14,78 0,90 UPG 14,65 1,00 Параллель 15,45 1,00 BVS 14,39 0,90 Chipo 14,60 1,14 Prime 14,60 1,60 Авантаж 7 13,72 0,80 Marshal 14,30 1,10 SUN OIL 14,85 0,99 Mango 14,69 1,45 Motto 14,78 1,00 Средняя цена в Украине: 14,93 1,17

По данным «А-95», стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — считает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.