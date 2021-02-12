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Нефть 12 февраля дешевеет на прогнозах ОПЕК и МЭА
07:53 12.02.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром отступают от рекордных максимумов последних дней, снижаясь на волне пессимизма "быков", вызванного докладами ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.48 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65%, до 60,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,74%, до 57,81 доллара за баррель.
После улучшения экономических перспектив по мере начала массовой вакцинации от коронавируса ОПЕК и МЭА убавили градус эйфории, царившей на нефтяных рынках с начала месяца.
Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 5,8 миллиона, а МЭА, также скорректировав прогноз этого показателя, теперь и вовсе ждет роста лишь на 5,4 миллиона баррелей в сутки, а по итогам текущего квартала - даже падения на 1 миллион баррелей в день.
"Это было долгое беспрерывное ралли, в котором нужно было сделать паузу. Следующий скачок цен может потребовать подтверждения того, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу с апреля", - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.
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