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Бензины и ДТ в рознице 11 февраля дорожают
16:40 11.02.2021 |
Розничные операторы 11 февраля повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.
Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л: А-92 и ДТ — до 27,35 грн/л, А-95 — до 28,35 грн/л. «Двойка» на станциях KLO подорожала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.
Marshal подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ — на 50 коп./л.
Такие сети как Motto, Prime, «Катрал», BVS, SUN OIL и др. подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 на 11 февраля 2020 г., грн/л.
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,19
|
0,18
|
28,19
|
0,18
|
27,07
|
0,23
|
Shell
|
27,17
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,87
|
0,00
|
24,87
|
0,00
|
23,34
|
0,09
|
Glusco
|
27,35
|
0,20
|
28,35
|
0,20
|
27,35
|
0,20
|
KLO
|
26,99
|
0,10
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
25,80
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
BVS
|
26,19
|
0,00
|
27,19
|
0,00
|
26,09
|
0,00
|
Chipo
|
24,90
|
0,00
|
25,90
|
0,00
|
24,32
|
0,00
|
Prime
|
23,70
|
0,10
|
25,00
|
0,10
|
23,40
|
0,10
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,85
|
0,00
|
Marshal
|
24,00
|
0,30
|
25,00
|
0,30
|
22,50
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,88
|
0,16
|
24,88
|
0,16
|
23,97
|
0,24
|
Mango
|
23,79
|
0,10
|
24,79
|
0,10
|
23,89
|
0,10
|
Motto
|
23,58
|
0,10
|
24,55
|
0,08
|
23,36
|
0,07
|
Фактор
|
24,30
|
0,30
|
25,30
|
0,30
|
22,70
|
0,20
|
Катрал
|
25,99
|
0,10
|
26,97
|
0,10
|
23,97
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
25,76
|
0,03
|
26,77
|
0,03
|
26,16
|
0,04
|
|
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