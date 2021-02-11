Бензины и ДТ в рознице 11 февраля дорожают

Розничные операторы 11 февраля повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10-20 коп./л, до 22,99-23,19 грн/л. При этом в среднем по сети ДТ подорожало на 9 коп./л, до 23,34 грн/л. Цена бензинов на «БРСМ» осталась на прежнем уровне.

Glusco увеличила стоимость бензинов и дизельного топлива на 20 коп./л: А-92 и ДТ — до 27,35 грн/л, А-95 — до 28,35 грн/л. «Двойка» на станциях KLO подорожала на 10 коп./л, до 26,99 грн/л.

Marshal подняла цены на бензины на 30 коп./л, ДТ — на 50 коп./л.

Такие сети как Motto, Prime, «Катрал», BVS, SUN OIL и др. подняли цены на топливо в пределах 10-25 коп./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 10 на 11 февраля 2020 г., грн/л.