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Автогаз в крупных сетях 11 февраля перешагнул отметку в 15 грн/л
12:39 11.02.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 11 февраля в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до 14,68 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 61 коп./л, до 15,29 и 15,48 грн/л соотвветствено. На 20 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».
AMIC и Shell подняли цены на 11 и 18 коп./л, до 14,15 и 14,66 грн/л соответственно. В сетях KLO и «Авантаж 7» СУГ прибавил по 20 коп./л.
Такие сети как Glusco, «Автотранс», «Овис», BVS, Chipo, Prime, «Автопорт», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на10-30 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — прогнозирует аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,29
|
0,30
|
WOG
|
15,48
|
0,61
|
Авиас
|
14,30
|
0,03
|
Укрнафта
|
14,30
|
0,03
|
AMIC
|
14,15
|
0,11
|
Shell
|
14,66
|
0,18
|
SOCAR
|
14,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,62
|
0,20
|
Glusco
|
14,52
|
0,30
|
KLO
|
14,89
|
0,20
|
Автотранс
|
14,78
|
0,20
|
UPG
|
14,25
|
0,30
|
Параллель
|
14,99
|
0,00
|
BVS
|
14,19
|
0,20
|
Chipo
|
14,30
|
0,20
|
Prime
|
14,60
|
0,10
|
Авантаж 7
|
13,72
|
0,20
|
Marshal
|
14,00
|
0,20
|
SUN OIL
|
14,85
|
0,16
|
Mango
|
14,59
|
0,00
|
Motto
|
14,60
|
0,08
|
Овис
|
14,49
|
0,10
|
Автопорт
|
15,00
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
14,68
|
0,20
|
|
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