Автогаз в крупных сетях 11 февраля перешагнул отметку в 15 грн/л

Средняя цена сжиженного газа 11 февраля в сетях АЗС повысилась на 20 коп./л, до 14,68 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 61 коп./л, до 15,29 и 15,48 грн/л соотвветствено. На 20 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».

AMIC и Shell подняли цены на 11 и 18 коп./л, до 14,15 и 14,66 грн/л соответственно. В сетях KLO и «Авантаж 7» СУГ прибавил по 20 коп./л.

Такие сети как Glusco, «Автотранс», «Овис», BVS, Chipo, Prime, «Автопорт», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на10-30 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — прогнозирует аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л: