Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все бензины в сети «БРСМ-Нафта» в среднем подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 8 коп/л: А-92 — до 23,87 грн/л, А-95 — до 24,87 грн/л, ДТ — до 23,25 грн/л. На станциях UPG на 30 коп/л подорожали только бензины.

На станциях Glusco бензины подорожали на 20-70 коп./л, дизтопливо — на 20 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на Glusco подорожал до 27,15 грн/л, А-95 — до 28,15 грн/л, ДТ — до 27,15 грн/л.

В сети KLO ДТ подорожало на 20 коп/л, до 26,99 грн/л. «Укр-Петроль» подняла цены на все виды топлива на 40-50 коп./л. Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 13-17 коп./л: А-92 – до 23,48 грн/л, А-95 – до 24,46 грн/л, ДТ – до 23,30 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, « Рур Груп » и «Авантаж 7» цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,99 0,00 29,99 0,00 28,99 0,00 WOG 28,99 0,00 29,99 0,00 28,99 0,00 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 27,01 0,00 28,01 0,00 26,84 0,00 Shell 27,17 0,00 28,84 0,00 27,92 0,00 SOCAR 29,48 0,00 30,48 0,00 29,48 0,00 БРСМ-Нафта 23,87 0,30 24,87 0,30 23,25 0,08 Glusco 27,15 0,70 28,15 0,20 27,15 0,20 KLO 26,89 0,00 27,99 0,00 26,99 0,20 Автотранс 26,98 0,00 27,98 0,00 26,48 0,00 UPG 25,80 0,30 26,80 0,30 24,50 0,00 Параллель 28,80 0,00 29,80 0,00 28,80 0,00 BVS 26,19 0,20 27,19 0,10 26,09 0,10 Chipo 24,90 0,24 25,90 0,24 24,32 0,40 Укр-Петроль 23,70 0,40 24,70 0,50 24,70 0,40 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,85 0,50 Рур груп 25,99 0,50 27,19 0,50 26,49 0,50 SUN OIL 23,72 0,00 24,72 0,00 23,72 0,00 Mango 23,69 0,00 24,69 0,00 23,79 0,00 Motto 23,48 0,13 24,46 0,13 23,30 0,17 Фактор 24,00 0,00 25,00 0,00 22,50 0,20 Средняя цена в Украине: 25,73 0,04 26,74 0,03 26,13 0,03

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 9 по 10 февраля 2021 г., грн/л