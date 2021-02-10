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Розничные сети АЗС 10 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л
14:07 10.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все бензины в сети «БРСМ-Нафта» в среднем подорожали на 30 коп./л, ДТ – на 8 коп/л: А-92 — до 23,87 грн/л, А-95 — до 24,87 грн/л, ДТ — до 23,25 грн/л. На станциях UPG на 30 коп/л подорожали только бензины.
На станциях Glusco бензины подорожали на 20-70 коп./л, дизтопливо — на 20 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на Glusco подорожал до 27,15 грн/л, А-95 — до 28,15 грн/л, ДТ — до 27,15 грн/л.
В сети KLO ДТ подорожало на 20 коп/л, до 26,99 грн/л. «Укр-Петроль» подняла цены на все виды топлива на 40-50 коп./л. Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 13-17 коп./л: А-92 – до 23,48 грн/л, А-95 – до 24,46 грн/л, ДТ – до 23,30 грн/л.
На заправках BVS, Chipo, « Рур Груп » и «Авантаж 7» цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 9 по 10 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,01
|
0,00
|
28,01
|
0,00
|
26,84
|
0,00
|
Shell
|
27,17
|
0,00
|
28,84
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,87
|
0,30
|
24,87
|
0,30
|
23,25
|
0,08
|
Glusco
|
27,15
|
0,70
|
28,15
|
0,20
|
27,15
|
0,20
|
KLO
|
26,89
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
26,99
|
0,20
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
25,80
|
0,30
|
26,80
|
0,30
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
BVS
|
26,19
|
0,20
|
27,19
|
0,10
|
26,09
|
0,10
|
Chipo
|
24,90
|
0,24
|
25,90
|
0,24
|
24,32
|
0,40
|
Укр-Петроль
|
23,70
|
0,40
|
24,70
|
0,50
|
24,70
|
0,40
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,85
|
0,50
|
Рур груп
|
25,99
|
0,50
|
27,19
|
0,50
|
26,49
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,72
|
0,00
|
24,72
|
0,00
|
23,72
|
0,00
|
Mango
|
23,69
|
0,00
|
24,69
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
Motto
|
23,48
|
0,13
|
24,46
|
0,13
|
23,30
|
0,17
|
Фактор
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
22,50
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
25,73
|
0,04
|
26,74
|
0,03
|
26,13
|
0,03
|
|
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