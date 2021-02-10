Нефть дорожает 10 февраля в ожидании данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, рынки ожидают публикацию данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.33 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 61,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 58,56 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1-1,2%.

Инвесторы продолжают ожидать выхода статистики по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 5 февраля. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что согласно его оценкам запасы упали на 3,5 миллиона баррелей. Показатель может продемонстрировать снижение третью неделю подряд, при этом запасы в США уже опустились до мартовских уровней.

Вместе с этим, аналитики ожидают роста запасов - примерно на один миллион баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики страны в среду вечером.

Утром нефтяные котировки демонстрировали коррекционную динамику после длительного ралли. Цены на нефть за более чем неделю роста поднялись на 10-12%. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики.