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Нефть дорожает 10 февраля в ожидании данных о запасах в США
11:58 10.02.2021 |
Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, рынки ожидают публикацию данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.33 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% - до 61,36 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,34%, до 58,56 доллара за баррель. Утром нефть дешевела на 0,1-1,2%.
Инвесторы продолжают ожидать выхода статистики по коммерческим запасам нефти в США за неделю по 5 февраля. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что согласно его оценкам запасы упали на 3,5 миллиона баррелей. Показатель может продемонстрировать снижение третью неделю подряд, при этом запасы в США уже опустились до мартовских уровней.
Вместе с этим, аналитики ожидают роста запасов - примерно на один миллион баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики страны в среду вечером.
Утром нефтяные котировки демонстрировали коррекционную динамику после длительного ралли. Цены на нефть за более чем неделю роста поднялись на 10-12%. Оптимизм трейдеров был связан с надеждами на сделку ОПЕК+, где с февраля ряд стран дополнительно сокращает добычу, и позитивными ожиданиями по вакцинации от коронавируса и восстановлению экономики.
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