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Средняя розничная цена автогаза по Украине 9 февраля выросла до 14,20 грн/л
12:48 09.02.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 9 февраля в сетях АЗС повысилась на 23 коп./л, до 14,18 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО и WOG продукт подорожал на 30 и 20 коп./л, до 14,78 и 14,87 грн/л соответственно. На 18 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 27-29 коп./л, до 13,57–13,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской, Житомирской, Одесской и Харьковской областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-40 коп./л.
AMIC и Shell подняли цены на 17 и 33 коп./л, до 13,82 и 14,21 грн/л соответственно.
Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, Chipo, «Рур Груп», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-96 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 8 по 9 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,78
|
0,30
|
WOG
|
14,87
|
0,20
|
Авиас
|
13,57
|
0,27
|
Укрнафта
|
13,58
|
0,29
|
AMIC
|
13,82
|
0,17
|
Shell
|
14,21
|
0,33
|
SOCAR
|
14,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,23
|
0,18
|
Glusco
|
13,91
|
0,00
|
KLO
|
14,49
|
0,00
|
Автотранс
|
14,33
|
0,15
|
UPG
|
13,95
|
0,00
|
Параллель
|
14,65
|
0,20
|
BVS
|
13,79
|
0,30
|
Chipo
|
13,86
|
0,22
|
Рур груп
|
14,89
|
0,30
|
Авантаж 7
|
13,32
|
0,20
|
Marshal
|
13,60
|
0,00
|
SUN OIL
|
14,69
|
0,14
|
Mango
|
14,27
|
0,65
|
Motto
|
14,46
|
0,30
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
13,98
|
0,96
|
Овис
|
14,19
|
0,70
|
Нефтек
|
14,99
|
0,60
|
Средняя цена в Украине:
|
14,18
|
0,24
|
|
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