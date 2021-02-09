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Цены на нефть 9 февраля замедлили рост
14:00 09.02.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают рост, но уже более слабыми темпами, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 60,95 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 0,43%, до 58,22 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,5-0,7%.
Ожидания по восстановлению рынка нефти остаются позитивными. С одной стороны, число новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается в ряде регионов, что может поддержать восстановление экономики и спроса на нефть. Другим фактором для восстановления служит ожидание пакета мер поддержки экономики США.
Не остаются без внимания и меры ОПЕК+ по добыче. Ряд стран, во главе с Саудовской Аравией, в январе согласились дополнительно сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.
Аналитики указывают и на влияние ралли фондовых рынков на котировки нефти. Биржи США и Германии днем ранее обновили исторические рекорды.
"Нефть оказалась вовлечена в более масштабную динамику рынка с усиливающимся оптимизмом вокруг снижения случаев COVID-19 и растущей вероятностью того, что мы увидим одобрение большого пакета поддержки в США", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ING Уоррена Петтерсона (Warren Patterson).
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