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За выходные (5-8 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 19 коп./л, до 13,95 грн/л
13:32 08.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 14-17 коп./л, до 13,30 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Хмельницкой, Харьковской и Донецкой областях, где стоимость автогаза выросла на 50 коп./л. В других областях цена выросла на 10-45 коп./л.
В сетях SOCAR и KLO продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,98 и 14,49 грн/л соответственно. На 25 коп./л, до 14,05 грн/л, подняла цены сеть «БРСМ-Нафта».
«Автотранс» и UPG подняли цены на 30 коп./л, до 14,18 и 13,95 грн/л соответственно.
Такие сети как AMIC, Shell, «Рур Груп», «Олас», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 20-90 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 5 по 8 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,48
|
0,00
|
WOG
|
14,67
|
0,00
|
Авиас
|
13,30
|
0,14
|
Укрнафта
|
13,30
|
0,17
|
AMIC
|
13,64
|
0,08
|
Shell
|
13,88
|
0,37
|
SOCAR
|
14,98
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
14,05
|
0,25
|
Glusco
|
13,91
|
0,19
|
KLO
|
14,49
|
0,50
|
Автотранс
|
14,18
|
0,30
|
UPG
|
13,95
|
0,30
|
Параллель
|
14,45
|
0,00
|
BVS
|
13,49
|
0,00
|
Chipo
|
13,64
|
0,18
|
Рур груп
|
14,59
|
0,60
|
Авантаж 7
|
13,12
|
0,20
|
Marshal
|
13,60
|
0,40
|
SUN OIL
|
14,55
|
0,69
|
Mango
|
13,62
|
0,38
|
Motto
|
14,16
|
0,38
|
Автопорт
|
14,50
|
0,30
|
Укргаздобыча
|
13,79
|
0,40
|
Олас
|
14,00
|
0,90
|
Средняя цена в Украине:
|
13,95
|
0,19
|
|
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