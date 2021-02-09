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Цены на нефть 8 февраля ускорили рост на ожиданиях по балансу рынка
12:14 08.02.2021 |
По состоянию на 11.33 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87%, до 60,08 доллара за баррель, показатель поднялся выше 60 долларов за баррель впервые с 29 января 2020 года. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 57,5 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,6% и 1,1% соответственно.
"За восстановлением нефти стоят слаженные усилия ОПЕК+ по добыче, падение запасов нефти в развитых странах и в целом позитивные настроения мировых фондовых рынков", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика DNB Markets Хельге Андре Мартинсена (Helge Andre Martinsen).
С начала месяца цены на нефть поднялись на 7-10%. Одним из главных факторов стали усилия ОПЕК+ по снижению добычи в феврале-марте. Согласно январским договоренностям, ряд стран согласились дополнительно сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.
Ожидания по восстановлению экономики поддерживаются надеждами на новый пакет стимулирования в США, а также эффективность вакцины от коронавируса. В перспективе такие меры позитивны для нефтяного спроса, прогнозируют трейдеры.
Еще одним фактором поддержки служит статистика по запасам нефти в США. За неделю по 29 января коммерческие запасы нефти в стране снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,2%, и достигли 475,7 миллиона баррелей - это самый низкий уровень с марта 2020 года.
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