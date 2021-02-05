За неделю (29 января-5 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 63 коп./л (на 4,8%), до 13,76 грн

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 11,5%, или на 1,41 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц выросли на 27% (5 060 грн/т), до 23 690 грн/т.

В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 57 и 78 коп./л, до 14,48 и 14,67 грн/л. На 50 коп./л, до 14,48 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 50 коп./л автогаз подорожал на станциях KLO, «Автотранс» и BVS.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 70 коп./л, до 13,13–13,15 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской, Ровенской и Полтавской областях, где стоимость автогаза выросла на 1-1,1 грн/л. В других областях цена выросла на 20-90 коп./л.

AMIC и Shell подняли цены на 61 и 26 коп./л, до 13,56 и 13,51 грн/л соответственно.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Фактор», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 30-90 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 января по 5 февраля, грн/л:

Компания Цена Изм. ОККО 14,48 0,57 WOG 14,67 0,78 Авиас 13,15 0,70 Укрнафта 13,13 0,70 AMIC 13,56 0,61 Shell 13,51 0,26 SOCAR 14,48 0,50 БРСМ-Нафта 13,80 0,63 Glusco 13,72 0,51 KLO 13,99 0,50 Автотранс 13,88 0,50 UPG 13,65 0,40 Параллель 14,45 0,60 BVS 13,49 0,50 Chipo 13,46 0,72 ZOG 13,49 0,90 Авантаж 7 12,92 0,40 Marshal 13,20 0,80 SUN OIL 13,86 0,91 Mango 13,24 0,62 Motto 13,78 0,75 Prime 13,00 0,31 Рур груп 13,99 1,00 Овис 13,49 0,70 Средняя цена в Украине: 13,76 0,63

Ранее аналитик «А-95» Артем Куюн отмечал, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.

«С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза на заправке составит около 15 грн/л в центральной и восточной части страны, в западных регионах – около 16 грн/л», — считает Артем Куюн.