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За неделю (29 января-5 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 63 коп./л (на 4,8%), до 13,76 грн
14:06 05.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 11,5%, или на 1,41 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за месяц выросли на 27% (5 060 грн/т), до 23 690 грн/т.
В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 57 и 78 коп./л, до 14,48 и 14,67 грн/л. На 50 коп./л, до 14,48 грн/л, подняла цены сеть SOCAR. Также на 50 коп./л автогаз подорожал на станциях KLO, «Автотранс» и BVS.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 70 коп./л, до 13,13–13,15 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской, Ровенской и Полтавской областях, где стоимость автогаза выросла на 1-1,1 грн/л. В других областях цена выросла на 20-90 коп./л.
AMIC и Shell подняли цены на 61 и 26 коп./л, до 13,56 и 13,51 грн/л соответственно.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Фактор», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 30-90 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 января по 5 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,48
|
0,57
|
WOG
|
14,67
|
0,78
|
Авиас
|
13,15
|
0,70
|
Укрнафта
|
13,13
|
0,70
|
AMIC
|
13,56
|
0,61
|
Shell
|
13,51
|
0,26
|
SOCAR
|
14,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
13,80
|
0,63
|
Glusco
|
13,72
|
0,51
|
KLO
|
13,99
|
0,50
|
Автотранс
|
13,88
|
0,50
|
UPG
|
13,65
|
0,40
|
Параллель
|
14,45
|
0,60
|
BVS
|
13,49
|
0,50
|
Chipo
|
13,46
|
0,72
|
ZOG
|
13,49
|
0,90
|
Авантаж 7
|
12,92
|
0,40
|
Marshal
|
13,20
|
0,80
|
SUN OIL
|
13,86
|
0,91
|
Mango
|
13,24
|
0,62
|
Motto
|
13,78
|
0,75
|
Prime
|
13,00
|
0,31
|
Рур груп
|
13,99
|
1,00
|
Овис
|
13,49
|
0,70
|
Средняя цена в Украине:
|
13,76
|
0,63
Ранее аналитик «А-95» Артем Куюн отмечал, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.
«С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза на заправке составит около 15 грн/л в центральной и восточной части страны, в западных регионах – около 16 грн/л», — считает Артем Куюн.
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