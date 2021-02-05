Крупные сети АЗС в период с 29 января по 5 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали до 28,999 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива также подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,48 грн/л, А-95 — до 30,48 грн/л, ДТ — до 29,48 грн/л.

Консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 23,95 грн/л, А-95 — до 24,95 грн/л и ДТ — до 25,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 24,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 25,00 грн/л.

На 98 коп./л бензины и ДТ подорожали на станциях Shell. На заправках «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, Motto, «Автотранс» и др. цены на топливо выросли на 0,2–1,1 грн./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,66 грн/л, А-95 подорожал до 26,68 грн/л, ДТ — до 26,06 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 73-75 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 января по 4 февраля 2021 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,99 0,50 29,99 0,50 28,99 0,50 WOG 28,99 0,50 29,99 0,50 28,99 0,50 Авиас 23,95 1,00 24,95 1,00 25,00 1,00 Укрнафта 24,00 1,00 25,00 1,00 25,00 1,00 AMIC 27,01 0,67 28,01 0,67 26,84 0,35 Shell 27,17 0,98 28,84 0,98 27,92 0,98 SOCAR 29,48 0,50 30,48 0,50 29,48 0,50 БРСМ-Нафта 23,57 0,46 24,57 0,46 23,03 0,24 Glusco 26,45 1,10 27,95 0,60 26,95 0,60 KLO 26,59 0,60 27,69 0,70 26,29 0,80 Автотранс 26,98 1,00 27,98 1,00 26,48 1,00 UPG 25,50 0,30 26,50 0,30 24,50 0,20 Параллель 28,80 0,70 29,80 0,70 28,80 0,70 BVS 25,69 0,70 26,69 0,70 25,59 0,70 Chipo 24,66 0,38 25,66 0,38 23,92 0,38 Укр-Петроль 23,30 0,50 24,20 0,50 24,30 0,50 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,35 0,00 Marshal 23,70 0,00 24,70 0,00 22,00 0,50 SUN OIL 23,72 0,98 24,72 0,98 23,72 0,81 Mango 23,49 0,20 24,49 0,20 23,59 0,20 Motto 23,28 0,38 24,26 0,35 23,03 0,32 Средняя цена в Украине: 25,66 0,75 26,68 0,75 26,06 0,73

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.