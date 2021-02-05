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Крупные сети АЗС в период с 29 января по 5 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн
12:17 05.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали до 28,999 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива также подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,48 грн/л, А-95 — до 30,48 грн/л, ДТ — до 29,48 грн/л.
Консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 23,95 грн/л, А-95 — до 24,95 грн/л и ДТ — до 25,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 24,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 25,00 грн/л.
На 98 коп./л бензины и ДТ подорожали на станциях Shell. На заправках «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, Motto, «Автотранс» и др. цены на топливо выросли на 0,2–1,1 грн./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,66 грн/л, А-95 подорожал до 26,68 грн/л, ДТ — до 26,06 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 73-75 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 января по 4 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
WOG
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Авиас
|
23,95
|
1,00
|
24,95
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
AMIC
|
27,01
|
0,67
|
28,01
|
0,67
|
26,84
|
0,35
|
Shell
|
27,17
|
0,98
|
28,84
|
0,98
|
27,92
|
0,98
|
SOCAR
|
29,48
|
0,50
|
30,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
23,57
|
0,46
|
24,57
|
0,46
|
23,03
|
0,24
|
Glusco
|
26,45
|
1,10
|
27,95
|
0,60
|
26,95
|
0,60
|
KLO
|
26,59
|
0,60
|
27,69
|
0,70
|
26,29
|
0,80
|
Автотранс
|
26,98
|
1,00
|
27,98
|
1,00
|
26,48
|
1,00
|
UPG
|
25,50
|
0,30
|
26,50
|
0,30
|
24,50
|
0,20
|
Параллель
|
28,80
|
0,70
|
29,80
|
0,70
|
28,80
|
0,70
|
BVS
|
25,69
|
0,70
|
26,69
|
0,70
|
25,59
|
0,70
|
Chipo
|
24,66
|
0,38
|
25,66
|
0,38
|
23,92
|
0,38
|
Укр-Петроль
|
23,30
|
0,50
|
24,20
|
0,50
|
24,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
22,00
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,72
|
0,98
|
24,72
|
0,98
|
23,72
|
0,81
|
Mango
|
23,49
|
0,20
|
24,49
|
0,20
|
23,59
|
0,20
|
Motto
|
23,28
|
0,38
|
24,26
|
0,35
|
23,03
|
0,32
|
Средняя цена в Украине:
|
25,66
|
0,75
|
26,68
|
0,75
|
26,06
|
0,73
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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