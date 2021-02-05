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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Крупные сети АЗС в период с 29 января по 5 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,5-1 грн

12:17 05.02.2021 |

Нефть и безнин

 

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Сети АЗС WOG и ОККО за неделю повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л. Бензин А-92 и ДТ на АЗС ОККО и WOG подорожали до 28,999 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л. На станциях SOCAR все виды топлива также подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,48 грн/л, А-95 — до 30,48 грн/л, ДТ — до 29,48 грн/л.

Консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 23,95 грн/л, А-95 — до 24,95 грн/л и ДТ — до 25,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 24,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 25,00 грн/л.

На 98 коп./л бензины и ДТ подорожали на станциях Shell. На заправках «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, Motto, «Автотранс» и др. цены на топливо выросли на 0,2–1,1 грн./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,66 грн/л, А-95 подорожал до 26,68 грн/л, ДТ — до 26,06 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 73-75 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 января по 4 февраля 2021 г., грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

28,99

0,50

29,99

0,50

28,99

0,50

WOG

28,99

0,50

29,99

0,50

28,99

0,50

Авиас

23,95

1,00

24,95

1,00

25,00

1,00

Укрнафта

24,00

1,00

25,00

1,00

25,00

1,00

AMIC

27,01

0,67

28,01

0,67

26,84

0,35

Shell

27,17

0,98

28,84

0,98

27,92

0,98

SOCAR

29,48

0,50

30,48

0,50

29,48

0,50

БРСМ-Нафта

23,57

0,46

24,57

0,46

23,03

0,24

Glusco

26,45

1,10

27,95

0,60

26,95

0,60

KLO

26,59

0,60

27,69

0,70

26,29

0,80

Автотранс

26,98

1,00

27,98

1,00

26,48

1,00

UPG

25,50

0,30

26,50

0,30

24,50

0,20

Параллель

28,80

0,70

29,80

0,70

28,80

0,70

BVS

25,69

0,70

26,69

0,70

25,59

0,70

Chipo

24,66

0,38

25,66

0,38

23,92

0,38

Укр-Петроль

23,30

0,50

24,20

0,50

24,30

0,50

Авантаж 7

23,45

0,00

24,45

0,00

22,35

0,00

Marshal

23,70

0,00

24,70

0,00

22,00

0,50

SUN OIL

23,72

0,98

24,72

0,98

23,72

0,81

Mango

23,49

0,20

24,49

0,20

23,59

0,20

Motto

23,28

0,38

24,26

0,35

23,03

0,32

Средняя цена в Украине:

25,66

0,75

26,68

0,75

26,06

0,73

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
По материалам: EnKorr
 

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