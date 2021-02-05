Нефть 5 февраля дорожает в ожидании результатов снижения её добычи

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, уже заметно прибавив с начала месяца на ожиданиях снижения добычи некоторыми странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,41%, до 59,24 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 56,66 доллара за баррель. С начала недели эти котировки выросли на 6% и 9% соответственно и достигли рекордов почти за год.

Согласно январским договоренностям ОПЕК+, ряд стран согласился сократить добычу суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки, из которых 1 миллион приходится на Саудовскую Аравию.

Эта попытка дополнительно искусственно ограничить предложение на мировом рынке вызвала тенденцию к росту нефтяных фьючерсов. Кроме того, днем ранее агентство Блумберг сообщило, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила мартовские отпускные цены на нефть всех сортов для покупателей из США и Европы.

В среду также состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными, при этом рекомендаций, касающихся условий соглашения, сделано не было.

Вечером рынки ожидают статистику компании Baker Hughes. По итогам прошлой недели (по 29 января) число действующих нефтяных буровых установок в США поднялось на шесть, до 295 агрегатов.