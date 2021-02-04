Розничная цена автогаза может превысить 15 грн/л в течение недели

Розничная цена сжиженного газа в Украине имеет потенциал выше 15 грн/л. Такой прогноз озвучили в Консалтинговой группе «А-95».

По данным компании, стоимость газа на аукционах украинских производителей выросла 4 февраля до 23 500 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза на заправке составит около 15 грн/л в центральной и восточной части страны, в западных регионах - около 16 грн/л», - считает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

Он отмечает, что украинский рынок находится в сбалансированном состоянии, однако на него влияют внешние факторы. Так, основной причиной подорожания является растущий спрос на СУГ в Польше, где он активно используется для отопления жилых домов и промышленных помещений.

«Сжиженный газ начал дорожать в Северо-Западной Европе еще в декабре. В январе ударили холода - и Польша увеличила закупку газа, вызвав рост цен на своих границах. Сегодня Украина, будучи плотно интегрированной в энергетический рынок Восточной Европы, испытывает эти тенденции на себе», - считает аналитик.

В «А-95» подчеркнули, что в январе украинские трейдеры заметно сократили поставки газа на рынок, в результате чего рост на рынке страна встретила без запасов. Таким образом, розница может отреагировать на тенденции в оптовом секторе рынка более оперативно, чем обычно.