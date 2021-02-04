Средняя цена на автогаз 4 февраля в сетях АЗС повысилась на 23 коп./л, до 13,56 грн

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сетях ОККО и SOCAR продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,48 грн/л. На 77 коп./л, до 13,86 грн/л подняла цены SUN OIL.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 22 коп./л, до 12,78–12,80 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп./л, до 12,05 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 20-45 коп./л.

AMIC и Shell подняли цены на 24 и 16 коп./л, до 13,35 и 13,51 грн/л соответственно.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», «Параллель», BVS, «Фактор», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л (см. табл.).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 4 февраля выросла на 3 940 грн/т, до 22 5700 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 1,21 коп./л, до 13,56 грн/л.

Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.

«На сегодняшний день потенциал для роста цен на АЗС составляет как минимум 1,5 грн/л. Учитывая минимальные запасы автогаза в Украине, реакция розницы на оптовый скачек может быть быстрее, чем обычно», – добавил А.Куюн.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 по 4 февраля, грн/л: