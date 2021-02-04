Финансовые новости
- |
- 04.02.21
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Средняя цена на автогаз 4 февраля в сетях АЗС повысилась на 23 коп./л, до 13,56 грн
13:57 04.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО и SOCAR продукт подорожал на 50 коп./л, до 14,48 грн/л. На 77 коп./л, до 13,86 грн/л подняла цены SUN OIL.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 22 коп./л, до 12,78–12,80 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Черкасской области, где стоимость автогаза выросла на 70 коп./л, до 12,05 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 20-45 коп./л.
AMIC и Shell подняли цены на 24 и 16 коп./л, до 13,35 и 13,51 грн/л соответственно.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», «Параллель», BVS, «Фактор», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 10-40 коп./л (см. табл.).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 4 февраля выросла на 3 940 грн/т, до 22 5700 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 1,21 коп./л, до 13,56 грн/л.
Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.
«На сегодняшний день потенциал для роста цен на АЗС составляет как минимум 1,5 грн/л. Учитывая минимальные запасы автогаза в Украине, реакция розницы на оптовый скачек может быть быстрее, чем обычно», – добавил А.Куюн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 3 по 4 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,48
|
0,50
|
WOG
|
14,37
|
0,00
|
Авиас
|
12,80
|
0,22
|
Укрнафта
|
12,78
|
0,22
|
AMIC
|
13,35
|
0,24
|
Shell
|
13,51
|
0,16
|
SOCAR
|
14,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
13,67
|
0,18
|
Glusco
|
13,51
|
0,00
|
KLO
|
13,89
|
0,20
|
Автотранс
|
13,88
|
0,25
|
UPG
|
13,65
|
0,30
|
Параллель
|
14,25
|
0,30
|
BVS
|
13,19
|
0,10
|
Chipo
|
13,12
|
0,32
|
ZOG
|
12,75
|
0,16
|
Авантаж 7
|
12,82
|
0,07
|
Marshal
|
12,90
|
0,20
|
SUN OIL
|
13,86
|
0,77
|
Mango
|
12,99
|
0,07
|
Motto
|
13,61
|
0,32
|
Овис
|
13,29
|
0,30
|
Автопорт
|
14,20
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
13,56
|
0,23
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
ТОП-НОВОСТИ
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
|Курс доллара на межбанке провалился ниже 28,0 грн/$
|Зеленский против Медведчука: Готов ли президент к войне
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес начал чаще жаловаться на госорганы – омбудсмен
|Госгеонедра в апреле проведет аукционы по продаже четырех нефтегазовых лотов
|В прошлом году оборот наличных средств в кассах банков уменьшился на 7% - НБУ
|Розничная цена автогаза может превысить 15 грн/л в течение недели
|«Укртрансгаз» внедряет торги газом из ПХГ на УЭБ
|Рада упорядочила отдельные вопросы защиты обличителей коррупционеров
Это интересно
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию