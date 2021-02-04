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Розничные сети АЗС 4 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-50 коп
13:27 04.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 20 коп./л: А-92 — до 27,17 грн/л, А-95 — до 28,84 грн/л, ДТ — до 27,92 грн/л. На станциях SOCAR подорожали только бензины.
На станциях KLO бензины подорожали на 10-20 коп./л, дизтопливо — на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал до 26,49 грн/л, А-95 — до 27,49 грн/л, ДТ — до 26,29 грн/л.
В сети «Параллель» бензины и ДТ подорожали на 15 коп/л. «Автотранс» подняла цены на все виды топлива на 20-30 коп./л.
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 2-12 коп./л: А-92 – до 23,26 грн/л, А-95 – до 24,25 грн/л, ДТ – до 23,01 грн/л.
На заправках BVS, Chipo, «Кворум» и SUN OIL цены на топливо выросли на 5-40 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что 4 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,64 грн/л, А-95 подорожал до 26,67 грн/л, ДТ — до 26,05 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 3 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 3 по 4 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,92
|
0,00
|
27,92
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
Shell
|
27,17
|
0,20
|
28,84
|
0,20
|
27,92
|
0,20
|
SOCAR
|
29,48
|
0,50
|
30,48
|
0,50
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,67
|
0,00
|
24,67
|
0,00
|
23,00
|
0,06
|
Glusco
|
25,75
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
KLO
|
26,49
|
0,20
|
27,49
|
0,10
|
26,29
|
0,30
|
Автотранс
|
26,78
|
0,30
|
27,78
|
0,30
|
26,18
|
0,20
|
UPG
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,80
|
0,15
|
29,80
|
0,15
|
28,80
|
0,15
|
BVS
|
25,59
|
0,20
|
26,59
|
0,30
|
25,49
|
0,40
|
Chipo
|
24,66
|
0,02
|
25,66
|
0,02
|
23,92
|
0,00
|
Кворум
|
25,10
|
0,30
|
26,40
|
0,30
|
24,95
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
22,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,72
|
0,29
|
24,72
|
0,29
|
23,72
|
0,23
|
Mango
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
Motto
|
23,26
|
0,02
|
24,25
|
0,07
|
23,01
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
25,64
|
0,03
|
26,67
|
0,03
|
26,05
|
0,03
|
|
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