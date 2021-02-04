Нефть продолжает дорожать 4 февраля на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают начатое еще в понедельник ралли, трейдеры оптимистично настроены по поводу сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и ее влияния на нефтяной рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% - до 58,77 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - росла на 0,65%, до 56,05 доллара за баррель. С начала недели котировки выросли на 5-7%, поднявшись до февральских рекордов прошлого года.

Главным позитивным фактором для нефтяного ралли остается сделка ОПЕК+ и усилия стран по снижению добычи. В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Скорее всего, динамика (нефти - ред.) в первых двух кварталах будет позитивной, и более высокие цены могут привести к возвращению (на рынок - ред.) большего объема нефти США и Ирана", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика по энергетике DBS Bank Ltd. Суво Саркара (Suvo Sarkar).

По итогам прошедшего в среду заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендаций по сделке сделано не было. Вместе с этим перспективы рынка нефти, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, видятся альянсу оптимистичными.

Инвесторы продолжают оценивать статистику по запасам нефти в США за прошлую неделю. Согласно релизу минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) неожиданно снизились на 1 миллион баррелей, до 475,7 миллиона баррелей за минувшую неделю. Аналитики ждали рост на 0,4 миллиона.