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Качество автогаза. Проверки Госэкоинспекции хотят отложить до мая
13:25 03.02.2021 |
Министерство энергетики предлагает перенести до 5 мая 2021 года срок вступления в силу требований Технического регламента относительно требований к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Проект постановления о переносе срока представлен на рассмотрение правительства.
Кабмин постановлением от 29 июля 2020 года № 667 утвердил Технический регламент относительно требований к сжиженному газу. Постановление должно было вступить в силу через 6 месяцев со дня его опубликования.
Документ устанавливает требования к показателям качества газа отдельно для автомобильного транспорта, для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.
До вступления в силу постановления допускалось предоставление на рынке сжиженного газа, качество которого не соответствовало всем или отдельным требованиям вышеупомянутого Технического регламента.
Постановлением определено, что государственный рыночный надзор за качеством сжиженного газа осуществляет Госэкоинспекция.
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