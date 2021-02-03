Автогаз в розничных сетях 3 февраля подорожал еще на 10-40 коп./л

Средняя цена на автогаз 3 февраля в сетях АЗС повысилась на 10 коп./л, до 13,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети WOG продукт подорожал на 41 коп./л, до 14,37 грн/л. «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены на 18 и 13 коп./л, до 13,49 и 13,30 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 7-9 коп./л, до 12,57–12,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где стоимость автогаза выросла на 40 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.

AMIC и Shell подняли цены на 3 и 4 коп./л, до 13,12 и 13,35 грн/л соответственно.

Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, «Фактор», «Авантаж 7», Prime, Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-40 коп./л (см. табл.).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 3 февраля выросла на 3 750 грн/т, до 22 510 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 98 коп./л, до 13,33 грн/л.

Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.

«На сегодняшний день потенциал для роста цен на АЗС составляет как минимум 1,5 грн/л. Учитывая минимальные запасы автогаза в Украине, реакция розницы на оптовый скачек может быть быстрее, чем обычно», – добавил А.Куюн.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 по 3 февраля, грн/л: