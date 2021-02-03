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Автогаз в розничных сетях 3 февраля подорожал еще на 10-40 коп./л
13:26 03.02.2021 |
Средняя цена на автогаз 3 февраля в сетях АЗС повысилась на 10 коп./л, до 13,33 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети WOG продукт подорожал на 41 коп./л, до 14,37 грн/л. «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены на 18 и 13 коп./л, до 13,49 и 13,30 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 7-9 коп./л, до 12,57–12,58 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Николаевской области, где стоимость автогаза выросла на 40 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.
AMIC и Shell подняли цены на 3 и 4 коп./л, до 13,12 и 13,35 грн/л соответственно.
Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, «Фактор», «Авантаж 7», Prime, Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-40 коп./л (см. табл.).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 января по 3 февраля выросла на 3 750 грн/т, до 22 510 грн/т. При этом средняя розничная цена продукта в Украине за этот период увеличилась на 98 коп./л, до 13,33 грн/л.
Аналитик «А-95» Артем Куюн отмечает, что рост оптовых цен в Украине объясняется повышением себестоимости импортных партий ресурса в начале февраля.
«На сегодняшний день потенциал для роста цен на АЗС составляет как минимум 1,5 грн/л. Учитывая минимальные запасы автогаза в Украине, реакция розницы на оптовый скачек может быть быстрее, чем обычно», – добавил А.Куюн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 2 по 3 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,98
|
0,00
|
WOG
|
14,37
|
0,41
|
Авиас
|
12,58
|
0,07
|
Укрнафта
|
12,57
|
0,09
|
AMIC
|
13,12
|
0,03
|
Shell
|
13,35
|
0,04
|
SOCAR
|
13,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,49
|
0,18
|
Glusco
|
13,51
|
0,00
|
KLO
|
13,69
|
0,00
|
Автотранс
|
13,63
|
0,15
|
UPG
|
13,35
|
0,00
|
Параллель
|
13,95
|
0,10
|
BVS
|
13,09
|
0,10
|
Chipo
|
12,80
|
0,00
|
Авантаж 7
|
12,75
|
0,03
|
Marshal
|
12,70
|
0,20
|
SUN OIL
|
13,08
|
0,00
|
Mango
|
12,92
|
0,18
|
Motto
|
13,30
|
0,13
|
Фактор
|
12,90
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
12,99
|
0,10
|
Prime
|
12,99
|
0,30
|
Рур груп
|
13,99
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
13,33
|
0,10
|
|
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