Бензины и ДТ 3 февраля дорожают в регионах

Розничные сети АЗС 3 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-50 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 26,97 грн/л, А-95 — до 28,64 грн/л, ДТ — до 27,72 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, дизтопливо — на 14 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на «БРСМ» подорожал до 23,67 грн/л, А-95 — до 24,67 грн/л, ДТ — до 22,94 грн/л.

Наибольшее подорожание топлива 3 февраля зафиксировано в ровенской сети «Олас»: бензины подорожали на 1,6 грн/л, ДТ — на 1,3 грн/л. В сети Marshal 50 коп./л прибавило только ДТ (до 22,00 грн/л).

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на12-23 коп./л: А-92 – до 23,25 грн/л, А-95 – до 24,18 грн/л, ДТ – до 22,90 грн/л.

На заправках KLO, «Автотранс», «Параллель», BVS, «Катрал», Luxwen и Prime цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что 3 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,60 грн/л, А-95 подорожал до 26,64 грн/л, ДТ — до 26,02 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 февраля 2021 г., грн/л