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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бензины и ДТ 3 февраля дорожают в регионах

12:02 03.02.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные сети АЗС 3 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах  20-50 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 26,97 грн/л, А-95 — до 28,64 грн/л, ДТ — до 27,72 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, дизтопливо — на 14 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на «БРСМ» подорожал до 23,67 грн/л, А-95 — до 24,67 грн/л, ДТ — до 22,94 грн/л.

Наибольшее подорожание топлива 3 февраля зафиксировано в ровенской сети «Олас»: бензины подорожали на 1,6 грн/л, ДТ — на 1,3 грн/л.  В сети Marshal 50 коп./л прибавило только ДТ (до 22,00 грн/л).

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на12-23 коп./л: А-92 – до 23,25 грн/л, А-95 – до 24,18 грн/л, ДТ – до 22,90 грн/л.

На заправках KLO, «Автотранс», «Параллель», BVS, «Катрал», Luxwen и Prime цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что 3 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,60 грн/л, А-95 подорожал до 26,64 грн/л, ДТ — до 26,02 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 февраля 2021 г., грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

28,99

0,00

29,99

0,00

28,99

0,00

WOG

28,99

0,00

29,99

0,00

28,99

0,00

Авиас

23,95

0,00

24,95

0,00

25,00

0,00

Укрнафта

24,00

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

AMIC

26,91

0,00

27,91

0,00

26,73

0,00

Shell

26,97

0,40

28,64

0,40

27,72

0,40

SOCAR

28,98

0,00

29,98

0,00

29,48

0,00

БРСМ-Нафта

23,67

0,20

24,67

0,20

22,94

0,14

Glusco

25,75

0,00

27,75

0,00

26,75

0,00

KLO

26,29

0,10

27,39

0,20

25,99

0,20

Автотранс

26,48

0,20

27,48

0,20

25,98

0,30

UPG

25,50

0,00

26,50

0,00

24,50

0,00

Параллель

28,64

0,35

29,64

0,35

28,64

0,35

BVS

25,39

0,30

26,29

0,20

25,09

0,10

Chipo

24,64

0,00

25,64

0,00

23,92

0,00

Укр-Петроль

23,30

0,00

24,20

0,00

24,30

0,00

Олас

25,20

1,60

26,20

1,60

24,20

1,30

Marshal

23,70

0,00

24,70

0,00

22,00

0,50

SUN OIL

23,43

0,00

24,43

0,00

23,49

0,00

Motto

23,25

0,23

24,18

0,12

22,90

0,12

Катрал

25,19

0,10

26,17

0,10

23,47

0,10

Luxwen

25,29

0,50

25,79

0,50

26,29

0,50

Prime

22,99

0,30

х

х

22,80

0,20

Средняя цена в Украине:

25,60

0,04

26,64

0,04

26,02

0,04
По материалам: EnKorr
 

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