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Бензины и ДТ 3 февраля дорожают в регионах
12:02 03.02.2021 |
Розничные сети АЗС 3 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-50 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива в сети Shell подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 26,97 грн/л, А-95 — до 28,64 грн/л, ДТ — до 27,72 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта» бензины подорожали в среднем на 20 коп./л, дизтопливо — на 14 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на «БРСМ» подорожал до 23,67 грн/л, А-95 — до 24,67 грн/л, ДТ — до 22,94 грн/л.
Наибольшее подорожание топлива 3 февраля зафиксировано в ровенской сети «Олас»: бензины подорожали на 1,6 грн/л, ДТ — на 1,3 грн/л. В сети Marshal 50 коп./л прибавило только ДТ (до 22,00 грн/л).
Топливо в сети Motto подорожало в среднем на12-23 коп./л: А-92 – до 23,25 грн/л, А-95 – до 24,18 грн/л, ДТ – до 22,90 грн/л.
На заправках KLO, «Автотранс», «Параллель», BVS, «Катрал», Luxwen и Prime цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что 3 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,60 грн/л, А-95 подорожал до 26,64 грн/л, ДТ — до 26,02 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 4 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,91
|
0,00
|
27,91
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
Shell
|
26,97
|
0,40
|
28,64
|
0,40
|
27,72
|
0,40
|
SOCAR
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,67
|
0,20
|
24,67
|
0,20
|
22,94
|
0,14
|
Glusco
|
25,75
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
KLO
|
26,29
|
0,10
|
27,39
|
0,20
|
25,99
|
0,20
|
Автотранс
|
26,48
|
0,20
|
27,48
|
0,20
|
25,98
|
0,30
|
UPG
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,64
|
0,35
|
29,64
|
0,35
|
28,64
|
0,35
|
BVS
|
25,39
|
0,30
|
26,29
|
0,20
|
25,09
|
0,10
|
Chipo
|
24,64
|
0,00
|
25,64
|
0,00
|
23,92
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
23,30
|
0,00
|
24,20
|
0,00
|
24,30
|
0,00
|
Олас
|
25,20
|
1,60
|
26,20
|
1,60
|
24,20
|
1,30
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
22,00
|
0,50
|
SUN OIL
|
23,43
|
0,00
|
24,43
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
Motto
|
23,25
|
0,23
|
24,18
|
0,12
|
22,90
|
0,12
|
Катрал
|
25,19
|
0,10
|
26,17
|
0,10
|
23,47
|
0,10
|
Luxwen
|
25,29
|
0,50
|
25,79
|
0,50
|
26,29
|
0,50
|
Prime
|
22,99
|
0,30
|
х
|
х
|
22,80
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
25,60
|
0,04
|
26,64
|
0,04
|
26,02
|
0,04
|
|
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