Нефть 3 февраля после ралли торгуется без единой динамики

Рынок нефти после двухдневного ралли в среду утром перешел к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.29 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,16% - до 57,71 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - росла на 0,4%, до 54,98 доллара за баррель.

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent - выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.

В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.

Данные Американского института нефти (API) по запасам в США за прошлую неделю пока не дают заметной поддержки нефтяным котировкам. По оценкам API, за неделю по 29 января коммерческие запасы в стране сократились на 4,3 миллиона баррелей. За предыдущую неделю снижение составило 9,9 миллиона баррелей, в результате запасы снизились до минимума с конца марта 2020 года.

Официальная статистика по запасам будет опубликована вечером в среду министерством энергетики США. Эксперты полагают, что запасы, напротив, выросли - на 0,4 миллиона баррелей.