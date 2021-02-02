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Топливо 2 февраля продолжает дорожать в рознице
11:58 02.02.2021 |
Крупные сети АЗС 2 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-90 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.
На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо — на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал 26,19 грн/л, А-95 — до 27,19 грн/л, ДТ— до 25,79 грн/л. В сети SOCAR 50 коп./л прибавило только ДТ (29,48 грн/л).
Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 37-54 коп./л: А-92 – до 26,91 грн/л, А-95 – до 27,91 грн/л, ДТ – до 26,73 грн/л.
На заправках «Автотранс», BVS, Chipo, «Укр-Петроль», «Татнефть-АЗС-Украина», «Автопорт» и SUN OIL цены на топливо выросли на 10-95 коп./л (см. табл.).
Сеть Motto подняла цену бензинов на 20 коп./л в Черкасской и Донецкой областях. При этом ДТ на 10 коп./л подорожало только в Донецкой области.
В «А-95» отметили, что 2 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,57 грн/л, А-95 подорожал до 26,60 грн/л, ДТ — до 25,99 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 12-14 коп./л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
WOG
|
28,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,91
|
0,54
|
27,91
|
0,54
|
26,73
|
0,37
|
Shell
|
26,57
|
0,00
|
28,24
|
0,00
|
27,32
|
0,00
|
SOCAR
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
29,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
23,47
|
0,00
|
24,47
|
0,00
|
22,80
|
0,00
|
Glusco
|
25,75
|
0,00
|
27,75
|
0,00
|
26,75
|
0,00
|
KLO
|
26,19
|
0,20
|
27,19
|
0,20
|
25,79
|
0,30
|
Автотранс
|
26,28
|
0,30
|
27,28
|
0,30
|
25,68
|
0,20
|
UPG
|
25,50
|
0,00
|
26,50
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Параллель
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
BVS
|
25,09
|
0,10
|
26,09
|
0,10
|
24,99
|
0,10
|
Chipo
|
24,64
|
0,36
|
25,64
|
0,36
|
23,92
|
0,38
|
Укр-Петроль
|
23,30
|
0,50
|
24,20
|
0,50
|
24,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
23,43
|
0,51
|
24,43
|
0,51
|
23,49
|
0,30
|
Mango
|
23,49
|
0,00
|
24,49
|
0,00
|
23,59
|
0,00
|
Motto
|
23,01
|
0,07
|
24,06
|
0,07
|
22,78
|
0,02
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
24,36
|
0,75
|
25,38
|
0,63
|
25,32
|
0,93
|
Автопорт
|
28,00
|
0,50
|
28,50
|
0,50
|
28,00
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
25,57
|
0,14
|
26,60
|
0,14
|
25,99
|
0,12
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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