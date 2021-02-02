Топливо 2 февраля продолжает дорожать в рознице

Крупные сети АЗС 2 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 20-90 коп./л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, дизтопливо — на 30 коп./л. Таким образом, бензин А-92 на KLO подорожал 26,19 грн/л, А-95 — до 27,19 грн/л, ДТ— до 25,79 грн/л. В сети SOCAR 50 коп./л прибавило только ДТ (29,48 грн/л).

Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 37-54 коп./л: А-92 – до 26,91 грн/л, А-95 – до 27,91 грн/л, ДТ – до 26,73 грн/л.

На заправках «Автотранс», BVS, Chipo, «Укр-Петроль», «Татнефть-АЗС-Украина», «Автопорт» и SUN OIL цены на топливо выросли на 10-95 коп./л (см. табл.).

Сеть Motto подняла цену бензинов на 20 коп./л в Черкасской и Донецкой областях. При этом ДТ на 10 коп./л подорожало только в Донецкой области.

В «А-95» отметили, что 2 февраля средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,57 грн/л, А-95 подорожал до 26,60 грн/л, ДТ — до 25,99 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 12-14 коп./л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 февраля 2021 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,99 0,50 29,99 0,50 28,99 0,50 WOG 28,99 0,00 29,99 0,00 28,99 0,00 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 26,91 0,54 27,91 0,54 26,73 0,37 Shell 26,57 0,00 28,24 0,00 27,32 0,00 SOCAR 28,98 0,00 29,98 0,00 29,48 0,50 БРСМ-Нафта 23,47 0,00 24,47 0,00 22,80 0,00 Glusco 25,75 0,00 27,75 0,00 26,75 0,00 KLO 26,19 0,20 27,19 0,20 25,79 0,30 Автотранс 26,28 0,30 27,28 0,30 25,68 0,20 UPG 25,50 0,00 26,50 0,00 24,50 0,00 Параллель 28,30 0,00 29,30 0,00 28,30 0,00 BVS 25,09 0,10 26,09 0,10 24,99 0,10 Chipo 24,64 0,36 25,64 0,36 23,92 0,38 Укр-Петроль 23,30 0,50 24,20 0,50 24,30 0,50 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,35 0,00 Marshal 23,70 0,00 24,70 0,00 21,50 0,00 SUN OIL 23,43 0,51 24,43 0,51 23,49 0,30 Mango 23,49 0,00 24,49 0,00 23,59 0,00 Motto 23,01 0,07 24,06 0,07 22,78 0,02 Татнефть-АЗС-Украина 24,36 0,75 25,38 0,63 25,32 0,93 Автопорт 28,00 0,50 28,50 0,50 28,00 0,50 Средняя цена в Украине: 25,57 0,14 26,60 0,14 25,99 0,12

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.