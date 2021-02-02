Финансовые новости
- |
- 02.02.21
- |
- 09:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть 2 февраля дорожает на оптимизме в отношении спроса
07:56 02.02.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром поднимаются в пределах 1%, продолжая ралли понедельника, инвесторы позитивно оценивают перспективы спроса на сырьё, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.41 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,94%, до 56,86 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 54,08 доллара за баррель. Накануне нефть подорожала примерно на 3%.
Нефтяные котировки продолжают подталкивать вверх ситуации с коронавирусом и ОПЕК+. Ранее Саудовская Аравия обязалась в феврале-марте сократить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.
В США за последние сутки было зарегистрировано 110 тысяч новых случаев заражения и менее 2 тысяч смертей, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В начале января показатель составлял 200-300 тысяч, число смертей могло достигать 3-4 тысяч.
"Настроения, похоже, уже кардинально изменили направление, и без сомнения в значительной степени это поддерживает снижение случаев заражения COVID-19, а также и смертей в США", - цитирует агентство Блумберг слова основателя консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Ванданы Хари.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар тянут к 28,0 грн/$, а с привлечением денег под ОВГЗ непонятная ситуация
|Странный план «Б» Зеленского. Почему Кравчук заговорил о референдуме по Донбассу и Крыму
|Достаточно исключения из фракции: Арахамия заявил, что Дубинского не лишат должности в финкомитете
|Индекс ожиданий деловой активности в Украине в январе снизился до 37,6 п.п. из 100 - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Продажи новых автомобилей в Украине упали из-за локдауна на 19%
|Оппозиция в Германии призывает отказаться от «Северного потока - 2»
|Второй магазин IKEA в Украине откроют в сентябре, – девелопер
|Серебро коррекционно дешевеет 2 февраля после значительного роста
|Нефть 2 февраля дорожает на оптимизме в отношении спроса
|КС открыл производство по представлению омбудсмена о признании неконституционными ряда положений законодательства в сфере здравоохранения
Это интересно
|Tesla поделится автопилотом с другими марками
|В браузере Chrome для Android теперь можно группировать вкладки
|Tesla Cybertruck может встать на конвейер в 2021 году
|Новый Hyundai Tucson получил спортивную версию N Line
|Представлена настоящая зарядка по воздуху Xiaomi Mi Air Charge
|BMW начала использовать квантовые компьютеры для оптимизации закупок
|В рейтинге крупнейших автобрендов сменился лидер