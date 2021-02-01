За выходные (29 января – 1 февраля) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л — до 13,19 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп./л и 7 коп./л, до 13,98 грн/л и 13,93 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 5 коп./л, до 12,48–12,51 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, В некоторых других регионах цена выросла на 10 коп./л.

На 10 коп./л также цены выросли на станциях Glusco, KLO, «Автотранс», «UPG», «Нефтек», Marshal и «Овис».

«БРСМ-Нафта» и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп./л, до 13,32 и 13,31 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, «Авантаж 7», SUN OIL, Mango, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л (см. табл.).

Компания Цена Изм. ОККО 13,98 0,07 WOG 13,93 0,04 Авиас 12,51 0,05 Укрнафта 12,48 0,05 AMIC 13,02 0,06 Shell 13,31 0,06 SOCAR 13,98 0,00 БРСМ-Нафта 13,32 0,14 Glusco 13,31 0,10 KLO 13,59 0,10 Автотранс 13,48 0,10 UPG 13,35 0,10 Параллель 13,85 0,00 BVS 12,99 0,00 Chipo 12,74 0,00 Нефтек 13,59 0,10 Авантаж 7 12,72 0,20 Marshal 12,50 0,10 SUN OIL 13,01 0,06 Mango 12,74 0,12 Motto 13,11 0,08 Татнефть-АЗС-Украина 12,60 0,18 Овис 12,89 0,10 Средняя цена в Украине: 13,19 0,06

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 января по 1 февраля, грн/л: