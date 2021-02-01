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За выходные (29 января – 1 февраля) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 6 коп./л — до 13,19 грн/л
12:46 01.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 4 коп./л и 7 коп./л, до 13,98 грн/л и 13,93 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 5 коп./л, до 12,48–12,51 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Волынской, Закарпатской, Полтавской и Житомирской областях, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, В некоторых других регионах цена выросла на 10 коп./л.
На 10 коп./л также цены выросли на станциях Glusco, KLO, «Автотранс», «UPG», «Нефтек», Marshal и «Овис».
«БРСМ-Нафта» и Shell в среднем подняли цены на 14 и 6 коп./л, до 13,32 и 13,31 грн/л соответственно.
Такие сети как AMIC, «Авантаж 7», SUN OIL, Mango, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 29 января по 1 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,98
|
0,07
|
WOG
|
13,93
|
0,04
|
Авиас
|
12,51
|
0,05
|
Укрнафта
|
12,48
|
0,05
|
AMIC
|
13,02
|
0,06
|
Shell
|
13,31
|
0,06
|
SOCAR
|
13,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,32
|
0,14
|
Glusco
|
13,31
|
0,10
|
KLO
|
13,59
|
0,10
|
Автотранс
|
13,48
|
0,10
|
UPG
|
13,35
|
0,10
|
Параллель
|
13,85
|
0,00
|
BVS
|
12,99
|
0,00
|
Chipo
|
12,74
|
0,00
|
Нефтек
|
13,59
|
0,10
|
Авантаж 7
|
12,72
|
0,20
|
Marshal
|
12,50
|
0,10
|
SUN OIL
|
13,01
|
0,06
|
Mango
|
12,74
|
0,12
|
Motto
|
13,11
|
0,08
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,60
|
0,18
|
Овис
|
12,89
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
13,19
|
0,06
|
|
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