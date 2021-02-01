Крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 грн

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.

На станциях Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 — до 27,75 грн/л, ДТ— 26,75 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп./л: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.

«Овис» и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп./л подняла цены сеть «Рур Груп».

На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», UPG, «Параллель», SUN OIL, Motto, Mango и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).

Кроме того, как сообщал enkorr, в обед 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Отметим, это второе поднятие цен в сети «Привата» на прошлой неделе. На 1 грн/л все виды топлива подорожали вечером 28 января.

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 1 февраля составила 25,43 грн/л, А-95 подорожал до 26,47 грн/л, ДТ — до 25,86 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 53 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,49 0,00 29,49 0,00 28,49 0,00 WOG 28,99 0,50 29,99 0,50 28,99 0,50 Авиас 23,95 1,00 24,95 1,00 25,00 1,00 Укрнафта 24,00 1,00 25,00 1,00 25,00 1,00 AMIC 26,37 0,03 27,37 0,03 26,36 0,02 Shell 26,57 0,38 28,24 0,38 27,32 0,38 SOCAR 28,98 0,00 29,98 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 23,47 0,21 24,47 0,21 22,80 0,01 Glusco 25,75 0,40 27,75 0,40 26,75 0,40 KLO 25,99 0,00 26,99 0,00 25,49 0,00 Автотранс 25,98 0,00 26,98 0,00 25,48 0,00 UPG 25,50 0,30 26,50 0,30 24,50 0,20 Параллель 28,30 0,20 29,30 0,20 28,30 0,20 BVS 24,99 0,00 25,99 0,00 24,89 0,00 Chipo 24,28 0,00 25,28 0,00 23,54 0,00 Укр-Петроль 22,80 0,00 23,70 0,00 23,80 0,00 Авантаж 7 23,45 0,00 24,45 0,00 22,35 0,00 Marshal 23,70 0,00 24,70 0,00 21,50 0,00 SUN OIL 22,93 0,18 23,93 0,18 23,19 0,28 Motto 22,95 0,05 24,00 0,08 22,76 0,05 Mango 23,49 0,20 24,49 0,20 23,59 0,20 ZOG 23,99 1,00 24,99 1,00 24,99 1,00 Рур груп 25,49 0,50 26,69 0,50 25,99 0,50 Овис 24,36 0,94 25,26 0,96 23,58 0,98 Средняя цена в Украине: 25,43 0,53 26,47 0,53 25,86 0,53

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 января по 1 февраля 2021 г., грн/л

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.