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Крупные сети АЗС за выходные с 29 января по 1 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,2-1 грн
12:44 01.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива в сети WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,99 грн/л, А-95 — до 29,99 грн/л, ДТ — до 28,99 грн/л.
На станциях Glusco бензины и ДТ подорожали на 40 коп./л: А-92 — до 25,75 грн/л, А-95 — до 27,75 грн/л, ДТ— 26,75 грн/л. Топливо в сети Shell подорожало в среднем на 38 коп./л: А-92 – до 26,57 грн/л, А-95 – до 28,24 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л.
«Овис» и ZOG подняли стоимость топлива на 0,94-1 грн/л. На 50 коп./л подняла цены сеть «Рур Груп».
На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», UPG, «Параллель», SUN OIL, Motto, Mango и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).
Кроме того, как сообщал enkorr, в обед 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Отметим, это второе поднятие цен в сети «Привата» на прошлой неделе. На 1 грн/л все виды топлива подорожали вечером 28 января.
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 1 февраля составила 25,43 грн/л, А-95 подорожал до 26,47 грн/л, ДТ — до 25,86 грн/л. Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 53 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 29 января по 1 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
WOG
|
28,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Авиас
|
23,95
|
1,00
|
24,95
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
25,00
|
1,00
|
AMIC
|
26,37
|
0,03
|
27,37
|
0,03
|
26,36
|
0,02
|
Shell
|
26,57
|
0,38
|
28,24
|
0,38
|
27,32
|
0,38
|
SOCAR
|
28,98
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,47
|
0,21
|
24,47
|
0,21
|
22,80
|
0,01
|
Glusco
|
25,75
|
0,40
|
27,75
|
0,40
|
26,75
|
0,40
|
KLO
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
UPG
|
25,50
|
0,30
|
26,50
|
0,30
|
24,50
|
0,20
|
Параллель
|
28,30
|
0,20
|
29,30
|
0,20
|
28,30
|
0,20
|
BVS
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Chipo
|
24,28
|
0,00
|
25,28
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
0,00
|
23,70
|
0,00
|
23,80
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,00
|
24,45
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,93
|
0,18
|
23,93
|
0,18
|
23,19
|
0,28
|
Motto
|
22,95
|
0,05
|
24,00
|
0,08
|
22,76
|
0,05
|
Mango
|
23,49
|
0,20
|
24,49
|
0,20
|
23,59
|
0,20
|
ZOG
|
23,99
|
1,00
|
24,99
|
1,00
|
24,99
|
1,00
|
Рур груп
|
25,49
|
0,50
|
26,69
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
Овис
|
24,36
|
0,94
|
25,26
|
0,96
|
23,58
|
0,98
|
Средняя цена в Украине:
|
25,43
|
0,53
|
26,47
|
0,53
|
25,86
|
0,53
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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