Крупные сети АЗС с 28 по 29 января подняли цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 коп.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,49 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л, ДТ — до 28,49 грн/л.

На станциях SOCAR только бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,98 грн/л, А-95 — до 29,98 грн/л. А стоимость ДТ осталась на прежнем уровне — 28,48 грн/л. Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 33-48 коп./л: А-92 – до 26,34 грн/л, А-95 – до 27,34 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.

«Авантаж 7» и ZOG подняли стоимость бензинов на 50 коп./л. При этом ДТ на ZOG выросло в цене на 1,2 грн/л, до 23,99 грн/л. На 20-30 коп./л также подняла цены сеть UPG.

На заправках «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Mango», «Укргаздобыча» и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 29 января составила 24,91 грн/л, А-95 подорожал до 25,94 грн/л, ДТ — до 25,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 9-10 коп./л.

Как сообщал enkorr, вечером 27 января, после трехмесячной ценовой паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за «Приватом» на 50 коп./л топливо подорожало на станциях WOG.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 28,49 0,50 29,49 0,50 28,49 0,50 WOG 28,49 0,00 29,49 0,00 28,49 0,00 Авиас 22,95 0,00 23,95 0,00 24,00 0,00 Укрнафта 23,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 AMIC 26,34 0,33 27,34 0,33 26,48 0,48 Shell 26,19 0,00 27,85 0,00 26,94 0,00 SOCAR 28,98 0,50 29,98 0,50 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 23,25 0,29 24,25 0,29 22,79 0,00 Glusco 25,35 0,00 27,35 0,00 26,35 0,00 KLO 25,99 0,00 26,99 0,00 25,49 0,00 Автотранс 25,98 0,00 26,98 0,00 25,48 0,00 UPG 25,20 0,30 26,20 0,30 24,30 0,20 Параллель 28,10 0,30 29,10 0,30 28,10 0,30 BVS 24,99 0,00 25,99 0,00 24,89 0,00 Chipo 24,28 0,00 25,28 0,00 23,54 0,00 Укр-Петроль 22,80 0,00 23,70 0,40 23,80 0,40 Авантаж 7 23,45 0,50 24,45 0,50 22,35 0,00 Marshal 23,70 0,00 24,70 0,00 21,50 0,00 SUN OIL 22,75 0,00 23,75 0,00 22,91 0,00 Mango 23,29 0,10 24,29 0,10 23,39 0,40 Motto 22,90 0,13 23,91 0,13 22,71 -0,02 ZOG 22,99 0,50 23,99 0,50 23,99 1,20 Укргаздобыча 24,50 0,60 25,50 0,60 24,30 0,60 Нефтек 25,99 0,30 27,49 0,30 26,49 0,30 Средняя цена в Украине: 24,91 0,09 25,94 0,10 25,34 0,10

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 28 по 29 января 2021 г., грн/л

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.