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Крупные сети АЗС с 28 по 29 января подняли цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 коп.
11:29 29.01.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, все виды топлива в сети ОККО подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,49 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л, ДТ — до 28,49 грн/л.
На станциях SOCAR только бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 28,98 грн/л, А-95 — до 29,98 грн/л. А стоимость ДТ осталась на прежнем уровне — 28,48 грн/л. Топливо в сети AMIC подорожало в среднем на 33-48 коп./л: А-92 – до 26,34 грн/л, А-95 – до 27,34 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.
«Авантаж 7» и ZOG подняли стоимость бензинов на 50 коп./л. При этом ДТ на ZOG выросло в цене на 1,2 грн/л, до 23,99 грн/л. На 20-30 коп./л также подняла цены сеть UPG.
На заправках «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Mango», «Укргаздобыча» и «Нефтек» цены на топливо выросли на 10-60 коп./л (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 29 января составила 24,91 грн/л, А-95 подорожал до 25,94 грн/л, ДТ — до 25,34 грн/л. Таким образом, средний рост цен за сутки составил по Украине 9-10 коп./л.
Как сообщал enkorr, вечером 27 января, после трехмесячной ценовой паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л. Вслед за «Приватом» на 50 коп./л топливо подорожало на станциях WOG.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 28 по 29 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
WOG
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Авиас
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
23,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
24,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,34
|
0,33
|
27,34
|
0,33
|
26,48
|
0,48
|
Shell
|
26,19
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
SOCAR
|
28,98
|
0,50
|
29,98
|
0,50
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
23,25
|
0,29
|
24,25
|
0,29
|
22,79
|
0,00
|
Glusco
|
25,35
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
KLO
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
UPG
|
25,20
|
0,30
|
26,20
|
0,30
|
24,30
|
0,20
|
Параллель
|
28,10
|
0,30
|
29,10
|
0,30
|
28,10
|
0,30
|
BVS
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Chipo
|
24,28
|
0,00
|
25,28
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
0,00
|
23,70
|
0,40
|
23,80
|
0,40
|
Авантаж 7
|
23,45
|
0,50
|
24,45
|
0,50
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,75
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
22,91
|
0,00
|
Mango
|
23,29
|
0,10
|
24,29
|
0,10
|
23,39
|
0,40
|
Motto
|
22,90
|
0,13
|
23,91
|
0,13
|
22,71
|
-0,02
|
ZOG
|
22,99
|
0,50
|
23,99
|
0,50
|
23,99
|
1,20
|
Укргаздобыча
|
24,50
|
0,60
|
25,50
|
0,60
|
24,30
|
0,60
|
Нефтек
|
25,99
|
0,30
|
27,49
|
0,30
|
26,49
|
0,30
|
Средняя цена в Украине:
|
24,91
|
0,09
|
25,94
|
0,10
|
25,34
|
0,10
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
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