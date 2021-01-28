За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Цены на СУГ в рознице 28 января продолжили рост
12:59 28.01.2021 |
Розничные сети 28 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети ОККО продукт подорожал на 8 коп./л, до 13,91 грн/л. На столько же в среднем по сети подняла цену Motto (12,96 грн/л).
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 3 коп./л, до 12,39–12,34 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Полтавской области, где стоимость автогаза выросла на 20 коп./л, до 12,25 грн/. В некоторых других областях цена выросла на 10 коп./л.
«Автотранс», «UPG», «Кворум» и «Овис» подняли цены на 10 коп./л (см. табл).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 27 по 28 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,91
|
0,08
|
WOG
|
13,79
|
0,00
|
Авиас
|
12,40
|
0,03
|
Укрнафта
|
12,39
|
0,03
|
AMIC
|
12,88
|
0,00
|
Shell
|
13,25
|
0,00
|
SOCAR
|
13,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,15
|
0,03
|
Glusco
|
13,21
|
0,00
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Автотранс
|
13,38
|
0,10
|
UPG
|
13,25
|
0,10
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
Овис
|
12,79
|
0,10
|
Chipo
|
12,62
|
0,00
|
Кворум
|
13,20
|
0,10
|
Авантаж 7
|
12,42
|
0,00
|
Marshal
|
12,30
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,95
|
0,00
|
Mango
|
12,62
|
0,00
|
Motto
|
12,96
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
13,07
|
0,03
|
|
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