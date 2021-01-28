Операторы топливного рынка отреагировали на рост цен в сети «Привата»

С 27 на 28 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Бензины на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 и ДТ подорожали до 28,49 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л.

На 40 коп./л подняла цены на бензины и на 50 коп./л на дизельное топливо сеть UPG. Стоимость «двойки» выросла с 24,50 грн/л до 24,90 грн/л, «пятерки» – с 25,50 до 25,90 грн/л, дизельного топлива — с 23,60 до 24,10 грн/л.

Также топливо подорожало в таких сетях как «БРСМ-Нафта», Motto, «Кворум» (см. табл).

Как сообщал enkorr, вечером 27 января, после трехмесячной ценовой паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 28,49 0,50 29,49 0,50 28,49 0,50 *Авиас 22,95 1,00 23,95 1,00 24,00 1,00 *Укрнафта 23,00 1,00 24,00 1,00 24,00 1,00 AMIC 26,01 0,00 27,01 0,00 26,00 0,00 Shell 26,19 0,00 27,85 0,00 26,94 0,00 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,97 0,00 23,97 0,00 22,79 0,01 Glusco 25,35 0,00 27,35 0,00 26,35 0,00 KLO 25,99 0,00 26,99 0,00 25,49 0,00 Автотранс 25,98 0,00 26,98 0,00 25,48 0,00 UPG 24,90 0,40 25,90 0,40 24,10 0,50 Параллель 27,80 0,00 28,80 0,00 27,80 0,00 BVS 24,99 0,00 25,99 0,00 24,89 0,00 Chipo 24,28 0,00 25,28 0,00 23,54 0,00 Кворум 24,10 0,05 25,35 0,40 24,65 0,40 Авантаж 7 22,95 0,00 23,95 0,00 22,35 0,00 Marshal 23,70 0,00 24,70 0,00 21,50 0,00 SUN OIL 22,75 0,00 23,75 0,00 22,91 0,00 Mango 23,19 0,00 24,19 0,00 22,99 0,00 Motto 22,76 0,00 23,78 0,02 22,73 0,03 Средняя цена в Украине: 24,81 0,49 25,84 0,49 25,23 0,49

*Изменение цен состоялось накануне вечером

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил глава «А-95» Сергей Куюн.