За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Операторы топливного рынка отреагировали на рост цен в сети «Привата»
12:37 28.01.2021 |
С 27 на 28 января ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Бензины на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 и ДТ подорожали до 28,49 грн/л, А-95 — до 29,49 грн/л.
На 40 коп./л подняла цены на бензины и на 50 коп./л на дизельное топливо сеть UPG. Стоимость «двойки» выросла с 24,50 грн/л до 24,90 грн/л, «пятерки» – с 25,50 до 25,90 грн/л, дизельного топлива — с 23,60 до 24,10 грн/л.
Также топливо подорожало в таких сетях как «БРСМ-Нафта», Motto, «Кворум» (см. табл).
Как сообщал enkorr, вечером 27 января, после трехмесячной ценовой паузы, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 27 по 28 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
28,49
|
0,50
|
*Авиас
|
22,95
|
1,00
|
23,95
|
1,00
|
24,00
|
1,00
|
*Укрнафта
|
23,00
|
1,00
|
24,00
|
1,00
|
24,00
|
1,00
|
AMIC
|
26,01
|
0,00
|
27,01
|
0,00
|
26,00
|
0,00
|
Shell
|
26,19
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
26,94
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,79
|
0,01
|
Glusco
|
25,35
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
KLO
|
25,99
|
0,00
|
26,99
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
UPG
|
24,90
|
0,40
|
25,90
|
0,40
|
24,10
|
0,50
|
Параллель
|
27,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
BVS
|
24,99
|
0,00
|
25,99
|
0,00
|
24,89
|
0,00
|
Chipo
|
24,28
|
0,00
|
25,28
|
0,00
|
23,54
|
0,00
|
Кворум
|
24,10
|
0,05
|
25,35
|
0,40
|
24,65
|
0,40
|
Авантаж 7
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Marshal
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,75
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
22,91
|
0,00
|
Mango
|
23,19
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Motto
|
22,76
|
0,00
|
23,78
|
0,02
|
22,73
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
24,81
|
0,49
|
25,84
|
0,49
|
25,23
|
0,49
*Изменение цен состоялось накануне вечером
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил глава «А-95» Сергей Куюн.
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