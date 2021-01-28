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После трехмесячной паузы «Приват» поднял розничные цены на топливо на 1 грн/л
11:30 28.01.2021 |
Сеть АЗС группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. - всего 1 540 станций) вечером 27 января повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л, сообщили enkorr в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга.
Бензин марки А-92 в сети «Авиас», ANP и др. подорожал с 21,95 грн/л до 22,95 грн/л, А-95 - с 22,95 грн/л до 23,95 грн/л. На станциях «Укрнафты» бензины дороже на 5 коп./л - 23,00 грн/л за «двойку» и 24,00 грн/л за «пятерку». Цена на дизельное топливо установлена на одном уровне на всех станциях группы - 24 грн/л.
Отметим, последний раз «Приват» прибегал к пересмотру цен 26 октября 2020 г.. Тогда стоимость топлива в сети выросла на 1 грн/л. С того момента, несмотря на почти 40%-е подорожание нефти, произошедшее с начала ноября прошлого года, цены в сети не менялись.
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин - наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», - заявил глава «А-95» Сергей Куюн.
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