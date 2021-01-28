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Нефть дешевеет 28 января на рисках по спросу и коронавирусу
08:06 28.01.2021 |
Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются, опасения за нефтяной спрос усилились из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса в мире, в том числе в Великобритании и в Китае, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.45 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67% - до 55,16 доллара за баррель, мартовских - на 0,63%, до 55,46 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,59% - до 52,54 доллара за баррель.
Ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает оставаться тревожной, отражаясь на мировых торгах. В частности, нефтяной рынок беспокоит ситуация в Великобритании и Китае. Так, в среду глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об ужесточении мер, направленных на минимизацию числа поездок в страну и из страны.
В то же время в Китае через две недели начинаются длинные выходные в связи с Новым годом по лунному календарю. Рынки опасаются, что власти могут усилить карантинные ограничения в стране из-за праздников, чтобы препятствовать распространению COVID-19. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.
"Похоже, что рынок действительно обращает внимание на некоторые проблемы со спросом. И больше всего беспокоит именно то, что происходит в Китае", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика Commonwealth Bank Вивека Дхара (Vivek Dhar). Эксперт отмечает, что Китай является важным фактором поддержки рынка, и если в КНР ожидаются проблемы, то они действительно создают риски для перспектив спроса.
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