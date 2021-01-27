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Автогаз 27 января дорожает в регионах
13:36 27.01.2021 |
Розничные сети 27 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети Prime продукт подорожал на 40 коп./л, до 12,69 грн/л. Shell подняла цену на 23 коп./л, до 13,25 грн/л.
Такие сети как «Рур Груп», ZOG, Marshal, SUN OIL, Mango и «Кворум» повысили стоимость автогаза в пределах 5-15 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 27 января составила 12,83 грн/л (+6 коп./л).
Отметим, по данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 26 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 330 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 26 на 27 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,83
|
0,00
|
WOG
|
13,79
|
0,00
|
Авиас
|
12,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,35
|
0,00
|
AMIC
|
12,87
|
0,00
|
Shell
|
13,25
|
0,23
|
SOCAR
|
13,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,13
|
0,00
|
Glusco
|
13,21
|
0,00
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
Рур груп
|
12,69
|
0,10
|
Chipo
|
12,62
|
0,00
|
ZOG
|
12,59
|
0,10
|
Авантаж 7
|
12,42
|
0,00
|
Marshal
|
12,30
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,95
|
0,10
|
Mango
|
12,62
|
0,12
|
Motto
|
12,88
|
0,00
|
Кворум
|
13,10
|
0,05
|
Prime
|
12,69
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
13,04
|
0,02
|
|
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