Автогаз в рознице 26 января продолжает дорожать

C 25 на 26 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 13,03 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети AMIC продукт подорожал на 26 коп./л, до 12,87 грн/л. «Фактор» и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л, до 12,70 и 12,42 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6 коп./л, до 12,35–12,37 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Тернопольской областях, где стоимость автогаза выросла на 30 коп./л, до 12,55 и 12,35 грн/л соответственно. В некоторых других областях цена выросла на 10-25 коп./л.

BVS, «Овис», и Motto подняли цены на 10 коп./л, до 12,89, 12,69 и 12,91 грн/л соответственно.

Такие сети как «БРСМ-Нафта», Mango и «Нефтек» увеличили цифры ценников на автогаз на 10-20 коп./л (см. табл.).

Отметим, по данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 25 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.