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Автогаз в рознице 26 января продолжает дорожать
12:42 26.01.2021 |
C 25 на 26 января средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 5 коп./л, до 13,03 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети AMIC продукт подорожал на 26 коп./л, до 12,87 грн/л. «Фактор» и «Авантаж 7» подняли цены на 20 коп./л, до 12,70 и 12,42 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6 коп./л, до 12,35–12,37 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Тернопольской областях, где стоимость автогаза выросла на 30 коп./л, до 12,55 и 12,35 грн/л соответственно. В некоторых других областях цена выросла на 10-25 коп./л.
BVS, «Овис», и Motto подняли цены на 10 коп./л, до 12,89, 12,69 и 12,91 грн/л соответственно.
Такие сети как «БРСМ-Нафта», Mango и «Нефтек» увеличили цифры ценников на автогаз на 10-20 коп./л (см. табл.).
Отметим, по данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 25 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 25 по 26 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,83
|
0,00
|
WOG
|
13,79
|
0,00
|
Авиас
|
12,37
|
0,06
|
Укрнафта
|
12,35
|
0,06
|
AMIC
|
12,87
|
0,26
|
Shell
|
13,02
|
0,00
|
SOCAR
|
13,88
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
13,13
|
0,13
|
Glusco
|
13,21
|
0,00
|
KLO
|
13,39
|
0,00
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
UPG
|
13,15
|
0,00
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
BVS
|
12,89
|
0,10
|
Chipo
|
12,62
|
0,00
|
Фактор
|
12,70
|
0,20
|
Авантаж 7
|
12,42
|
0,20
|
Овис
|
12,69
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,85
|
0,00
|
Mango
|
12,51
|
0,08
|
Нефтек
|
13,49
|
0,20
|
Motto
|
12,91
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
13,03
|
0,05
|
|
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