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Водород займет 25% мирового спроса на нефть к 2050 году - Bank of America
18:31 25.01.2021 |
Водород займет одну четвертую часть мирового спроса на нефть к 2050 г.. Об этом заявил глава отдела глобальных тематических исследований Bank of America Хаим Исраэль, передает CNBC.
По его словам, в ближайшие десятилетия водород будет играть важную роль на мировых энергетических рынках, вытесняя значительную часть спроса на нефть.
«Мы считаем, что водород будет занимать 25% всего спроса на нефть к 2050 году», - сказал он. Исраэль добавил, что нефть миру «еще понадобится, да, она еще будет, но рыночная доля нефти будет падать», передает CNBC.
Он также заявил, что скоро будет пройден пик спроса на нефть.
Ранее Министерство энергетики США отметило, что водород «может доставлять или хранить огромное количество энергии и может использоваться в топливных элементах для выработки электроэнергии или энергии и тепла».
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