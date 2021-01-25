За выходные (22-25 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети WOG продукт подорожал на 18 коп./л, до 13,79 грн/л. Glusco и «Фактор» подняли цены на 30 коп./л, до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6-10 коп./л, до 12,30–12,31 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Одесской области, где стоимость автогаза выросла на 60 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 15 и 10 коп./л, до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л (см. табл.).

Отметим, по данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 13,83 0,00 WOG 13,79 0,18 Авиас 12,31 0,10 Укрнафта 12,30 0,06 AMIC 12,61 0,02 Shell 13,02 0,04 SOCAR 13,88 0,13 БРСМ-Нафта 13,00 0,08 Glusco 13,21 0,30 KLO 13,39 0,15 Автотранс 13,28 0,00 UPG 13,15 0,20 Параллель 13,55 0,00 BVS 12,79 0,10 Chipo 12,62 0,06 Фактор 12,50 0,30 Авантаж 7 12,22 0,10 Marshal 12,20 0,10 SUN OIL 12,85 0,09 Mango 12,42 0,03 Motto 12,81 0,05 Средняя цена в Украине: 12,98 0,09

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 по 25 января, грн/л: