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За выходные (22-25 января) средняя цена на автогаз в сетях АЗС повысилась на 9 коп./л, до 12,98 грн/л
13:41 25.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети WOG продукт подорожал на 18 коп./л, до 13,79 грн/л. Glusco и «Фактор» подняли цены на 30 коп./л, до 13,21 и 12,50 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 6-10 коп./л, до 12,30–12,31 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Одесской области, где стоимость автогаза выросла на 60 коп./л, до 12,85 грн/л. В некоторых других областях цена выросла на 10-30 коп./л.
KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 15 и 10 коп./л, до 13,39 и 12,22 грн/л соответственно.
Такие сети как AMIC, Shell, SOCAR, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal, SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-20 коп./л (см. табл.).
Отметим, по данным Консалтинговой группы «А-95», оптовая стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС с 4 по 22 января выросла на 1 650 грн/т (8,8%), до 20 350 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 по 25 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,83
|
0,00
|
WOG
|
13,79
|
0,18
|
Авиас
|
12,31
|
0,10
|
Укрнафта
|
12,30
|
0,06
|
AMIC
|
12,61
|
0,02
|
Shell
|
13,02
|
0,04
|
SOCAR
|
13,88
|
0,13
|
БРСМ-Нафта
|
13,00
|
0,08
|
Glusco
|
13,21
|
0,30
|
KLO
|
13,39
|
0,15
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
UPG
|
13,15
|
0,20
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
BVS
|
12,79
|
0,10
|
Chipo
|
12,62
|
0,06
|
Фактор
|
12,50
|
0,30
|
Авантаж 7
|
12,22
|
0,10
|
Marshal
|
12,20
|
0,10
|
SUN OIL
|
12,85
|
0,09
|
Mango
|
12,42
|
0,03
|
Motto
|
12,81
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
12,98
|
0,09
|
|
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