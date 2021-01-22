Оптовая стоимость сжиженного газа за неделю с 15 по 22 января снизилась на 200-800 грн в зависимости от региона.

Об этом enkorr сообщили участники рынка.

Прайсы трейдеров пока не спешат опускаться, однако цены реальных сделок уже пошли вниз. На снижение цен, в частности, повлияло возобновление аукционов «Укргаздобычи» 21 января. Так, рабочая стоимость ресурса в Киевской области 22 января на условиях самовывоза составляла 19 900-20 000 грн/т, что почти на 700 грн ниже цен прошлой недели. В Харьковской области оптовики уже готовы продавать ресурс по 19 600 грн/т, в Полтавской – по 19 800 грн/т, хотя дополнительный дисконт возможен.

Трейдеры признают, что торговля идет крайне вяло. «Разумеется, все ждут, пока ценник свалится поглубже», — говорит один из продавцов в Киевском регионе.

В западных областях, по словам опрошенных, предложение ресурса не очень большое, что обуславливает более высокие цены. В среднем по региону звучат предложения небольших партий по 20 800-21 000 грн/т. «Авантаж» предлагает в Хмельницком ресурс по 21 200 грн/т.

При этом продавцы отмечают активную торговлю в Коростене, где ресурс отпускается путем прямого перелива с железнодорожных емкостей в автомобильные цистерны. Стоимость СУГ с использованием незаконной технологической схемы – 19 200-19 300 грн/т.

Трейдеры единогласно прогнозируют дальнейшее снижение цен. Держатели TERM-контрактов, предвидя перелив рынка в начале января, сместили свои отгрузки на конец месяца. Ожидается, что повышенные объемы начнут поступать в Украину со следующей недели. На фоне продолжающегося падения розничных продаж это может привести к профициту в феврале и кумулятивному эффекту в снижении цены.