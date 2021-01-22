За неделю (15-22 января) средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 47 коп/л или на 3,8% — до 12,90 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Наибольшее недельное подорожание на уровне 1 грн/л зафиксировано в на станциях UPG (12,95 грн/л). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 и 57 коп./л, до 13,83 и 13,61 грн/л соответственно.

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.

SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 коп./л, до 13,76 и 12,98 грн/л соответственно.

Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, «Автотранс», BVS, Chipo, «Фактор», «Авантаж 7», SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 коп./л (см. табл.).