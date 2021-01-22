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За неделю (15-22 января) средняя цена автогаза в сетях АЗС повысилась на 47 коп/л или на 3,8% — до 12,90 грн/л
13:28 22.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее недельное подорожание на уровне 1 грн/л зафиксировано в на станциях UPG (12,95 грн/л). В сетях WOG и ОККО продукт подорожал на 48 и 57 коп./л, до 13,83 и 13,61 грн/л соответственно.
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 40-45 коп./л, до 12,21–12,24 грн/л.
SOCAR и Shell подняли цены на 68 и 61 коп./л, до 13,76 и 12,98 грн/л соответственно.
Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, KLO, «Автотранс», BVS, Chipo, «Фактор», «Авантаж 7», SUN OIL, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 15-60 коп./л (см. табл.).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 15 на 22 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,83
|
0,48
|
WOG
|
13,61
|
0,57
|
Авиас
|
12,21
|
0,41
|
Укрнафта
|
12,24
|
0,45
|
AMIC
|
12,60
|
0,31
|
Shell
|
12,98
|
0,61
|
SOCAR
|
13,76
|
0,68
|
БРСМ-Нафта
|
12,93
|
0,46
|
Glusco
|
12,91
|
0,39
|
KLO
|
13,24
|
0,55
|
Автотранс
|
13,28
|
0,30
|
UPG
|
12,95
|
1,00
|
Параллель
|
13,55
|
0,56
|
BVS
|
12,69
|
0,30
|
Chipo
|
12,56
|
0,08
|
Авантаж 7
|
12,12
|
0,50
|
Marshal
|
12,10
|
0,50
|
SUN OIL
|
12,76
|
0,23
|
Mango
|
12,39
|
0,13
|
Motto
|
12,76
|
0,55
|
Фактор
|
12,20
|
0,70
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
12,42
|
0,30
|
Овис
|
12,49
|
0,20
|
Prime
|
12,29
|
0,30
|
Автопорт
|
13,50
|
0,60
|
Средняя цена в Украине:
|
12,90
|
0,47
|
|
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