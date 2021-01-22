Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети «Автотранс».

Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 – до 25,35 грн/л, А-95 — до 27,35 грн/л, ДТ – до 26,35 грн/л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 — до 25,50 грн/л, ДТ — до 26,60 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 — до 25,99 грн/л, ДТ — до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Татнефть-АЗС-Украина».

Такие сети как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, «Укргаздобыча» и «Катрал» в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л (см. табл.).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 WOG 27,99 0,00 28,99 0,00 27,99 0,00 Авиас 21,95 0,00 22,95 0,00 23,00 0,00 Укрнафта 22,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 AMIC 26,01 0,07 27,01 0,07 25,97 0,06 Shell 25,99 0,00 27,65 0,00 26,74 0,00 SOCAR 28,48 0,00 29,48 0,00 28,98 0,00 БРСМ-Нафта 22,97 0,00 23,97 0,00 22,75 0,25 Glusco 25,35 0,33 27,35 0,33 26,35 0,33 KLO 26,39 0,00 27,39 0,00 25,99 0,20 Автотранс 25,98 0,50 26,98 0,50 25,48 0,50 UPG 24,50 0,40 25,50 0,40 23,60 0,20 Параллель 27,80 0,00 28,80 0,00 27,80 0,00 BVS 24,99 0,40 25,99 0,30 24,89 0,40 Chipo 24,28 0,02 25,28 0,02 23,54 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 23,61 0,87 24,75 0,87 24,39 0,87 Авантаж 7 22,95 0,50 23,95 0,50 22,35 0,50 Marshal 23,70 0,70 24,70 0,70 21,50 0,00 SUN OIL 22,75 0,12 23,75 0,11 22,78 0,11 Mango 23,19 0,30 24,19 0,30 22,99 0,30 Motto 22,76 0,15 23,76 0,07 22,68 0,22 Укргаздобыча 23,90 0,20 24,90 0,20 23,70 0,20 Катрал 24,39 0,40 25,37 0,40 22,27 0,70 Средняя цена в Украине: 24,32 0,06 25,35 0,06 24,74 0,06

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 15 по 22 января 2021 г., грн/л