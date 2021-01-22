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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо

12:49 22.01.2021 |

Нефть и безнин

 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети «Автотранс».

Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 – до 25,35 грн/л, А-95 — до 27,35 грн/л, ДТ –  до 26,35 грн/л.

UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 — до 25,50 грн/л, ДТ — до 26,60 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.

Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 — до 25,99 грн/л, ДТ — до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Татнефть-АЗС-Украина».

Такие сети как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, «Укргаздобыча» и «Катрал» в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л (см. табл.).

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 15 по 22 января 2021 г., грн/л

Компания

А-92

А-95

ДТ

Цена

Изм.

Цена

Изм.

Цена

Изм.

ОККО

27,99

0,00

28,99

0,00

27,99

0,00

WOG

27,99

0,00

28,99

0,00

27,99

0,00

Авиас

21,95

0,00

22,95

0,00

23,00

0,00

Укрнафта

22,00

0,00

23,00

0,00

23,00

0,00

AMIC

26,01

0,07

27,01

0,07

25,97

0,06

Shell

25,99

0,00

27,65

0,00

26,74

0,00

SOCAR

28,48

0,00

29,48

0,00

28,98

0,00

БРСМ-Нафта

22,97

0,00

23,97

0,00

22,75

0,25

Glusco

25,35

0,33

27,35

0,33

26,35

0,33

KLO

26,39

0,00

27,39

0,00

25,99

0,20

Автотранс

25,98

0,50

26,98

0,50

25,48

0,50

UPG

24,50

0,40

25,50

0,40

23,60

0,20

Параллель

27,80

0,00

28,80

0,00

27,80

0,00

BVS

24,99

0,40

25,99

0,30

24,89

0,40

Chipo

24,28

0,02

25,28

0,02

23,54

0,00

Татнефть-АЗС-Украина

23,61

0,87

24,75

0,87

24,39

0,87

Авантаж 7

22,95

0,50

23,95

0,50

22,35

0,50

Marshal

23,70

0,70

24,70

0,70

21,50

0,00

SUN OIL

22,75

0,12

23,75

0,11

22,78

0,11

Mango

23,19

0,30

24,19

0,30

22,99

0,30

Motto

22,76

0,15

23,76

0,07

22,68

0,22

Укргаздобыча

23,90

0,20

24,90

0,20

23,70

0,20

Катрал

24,39

0,40

25,37

0,40

22,27

0,70

Средняя цена в Украине:

24,32

0,06

25,35

0,06

24,74

0,06
По материалам: EnKorr
 

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