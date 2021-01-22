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Розничные операторы за неделю (15-22 января) повысили цены на бензины и дизельное топливо
12:49 22.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 22,95 грн/л, А-95 — до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Также на 50 коп./л цены выросли в сети «Автотранс».
Топливо в сети Glusco подорожало на 33 коп./л: А-92 – до 25,35 грн/л, А-95 — до 27,35 грн/л, ДТ – до 26,35 грн/л.
UPG подняла цены на бензины на 40 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 24,50 грн/л, А-95 — до 25,50 грн/л, ДТ — до 26,60 грн/л. На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 25 коп./л, до 22,75 грн/л.
Сеть АЗК BVS увеличила стоимость топлива на 30-40 коп./л: А-92 подорожал до 24,99 грн/л, А-95 — до 25,99 грн/л, ДТ — до 24,89 грн/л. На 87 коп./л все виды топлива подорожали в сети «Татнефть-АЗС-Украина».
Такие сети как AMIC, Chipo, Marshal, SUN OIL, Mango, Motto, «Укргаздобыча» и «Катрал» в среднем подняли цены на 0,05-0,70 грн/л (см. табл.).Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 15 по 22 января 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
26,01
|
0,07
|
27,01
|
0,07
|
25,97
|
0,06
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,75
|
0,25
|
Glusco
|
25,35
|
0,33
|
27,35
|
0,33
|
26,35
|
0,33
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,99
|
0,20
|
Автотранс
|
25,98
|
0,50
|
26,98
|
0,50
|
25,48
|
0,50
|
UPG
|
24,50
|
0,40
|
25,50
|
0,40
|
23,60
|
0,20
|
Параллель
|
27,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
BVS
|
24,99
|
0,40
|
25,99
|
0,30
|
24,89
|
0,40
|
Chipo
|
24,28
|
0,02
|
25,28
|
0,02
|
23,54
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
23,61
|
0,87
|
24,75
|
0,87
|
24,39
|
0,87
|
Авантаж 7
|
22,95
|
0,50
|
23,95
|
0,50
|
22,35
|
0,50
|
Marshal
|
23,70
|
0,70
|
24,70
|
0,70
|
21,50
|
0,00
|
SUN OIL
|
22,75
|
0,12
|
23,75
|
0,11
|
22,78
|
0,11
|
Mango
|
23,19
|
0,30
|
24,19
|
0,30
|
22,99
|
0,30
|
Motto
|
22,76
|
0,15
|
23,76
|
0,07
|
22,68
|
0,22
|
Укргаздобыча
|
23,90
|
0,20
|
24,90
|
0,20
|
23,70
|
0,20
|
Катрал
|
24,39
|
0,40
|
25,37
|
0,40
|
22,27
|
0,70
|
Средняя цена в Украине:
|
24,32
|
0,06
|
25,35
|
0,06
|
24,74
|
0,06
|
|
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