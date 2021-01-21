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ОККО и WOG — лидеры рейтинга импортеров бензинов в 2020 г.
13:46 21.01.2021 |
Розничные сети ОККО и WOG продолжают удерживать лидерство в рейтинге крупнейших импортеров бензинов в Украину по итогу 2020 г.. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Несмотря на 4%-ое снижение импорта, с большим отрывом первенство в рейтинге сохранила за собой ОККО – 332,2 тыс. т бензинов. Из этого объема более 75%, или 250,9 тыс. т, приходится на продукт с белорусских НПЗ, остальные 25% (66,9 тыс. т) — с ORLEN Lietuva.
WOG нарастила импорт на 5% (на 9,4 тыс. т), до 181,6 тыс. т. Основным источником продукта осталась Беларусь, поставки откуда выросли почти на четверть, до 147,9 тыс. т. При этом импорт литовского ресурса просел на 28%, до 33,7 тыс. т.
На третью позицию вышла «БРСМ-Нафта», нарастившая поставки белорусских бензинов до 83,4 тыс. т, или в полтора раза.
Бренд AMIC («Амик Украина»), который занимал третью позицию рейтинга по итогам 2019 г., в 2020 г. опустился на четвертую строчку с результатом 74,2 тыс. т бензинов (+2% к 2019 г.).
«Укрпалетсистем» (UPG) продолжила наращивать поставки из Беларуси и в итоге заняла пятую позицию с объемом 73,2 тыс. т (+18% к 2019 году).Топ-10 крупнейших импортеров автобензинов в 2020 г.:
|
Импортер
|
2019 г., тыс. т
|
2020 г., тыс. т
|
Сравнение 2020 к 2019, %
|
ОККО
|
332,2
|
317,8
|
-4%
|
WOG
|
172,2
|
181,6
|
5%
|
БРСМ-Нафта
|
54,6
|
83,4
|
53%
|
Амик
|
72,7
|
74,2
|
2%
|
Укрпалетсистем
|
62,0
|
73,2
|
18%
|
Сокар
|
40,8
|
50,0
|
23%
|
Глуско
|
27,2
|
47,2
|
73%
|
Кло
|
30,3
|
31,6
|
4%
|
Альянс Ойл Украина
|
26,7
|
26,2
|
-2%
|
Авантаж
|
11,3
|
25,4
|
126%
|
Другие
|
208,0
|
188,9
|
-9%
|
Общий итог
|
1037,9
|
1099,4
|
6%
Рекордным ростом импорта отличилась растущая сеть «Авантаж» – более чем вдвое, с 11,3 до 25,4 тыс. т. За ней следует сеть «Глуско», прирост в которой составил 73%.
Как сообщал enkorr, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.
Эксперты Консалтинговой группы «А-95» ранее отмечали, что рынок бензинов имеет значительный потенциал роста в случае коррекции ставок акцизного сбора, варианты которой находятся на рассмотрении в Верховной Раде.
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