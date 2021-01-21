ОККО и WOG — лидеры рейтинга импортеров бензинов в 2020 г.

Розничные сети ОККО и WOG продолжают удерживать лидерство в рейтинге крупнейших импортеров бензинов в Украину по итогу 2020 г.. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Несмотря на 4%-ое снижение импорта, с большим отрывом первенство в рейтинге сохранила за собой ОККО – 332,2 тыс. т бензинов. Из этого объема более 75%, или 250,9 тыс. т, приходится на продукт с белорусских НПЗ, остальные 25% (66,9 тыс. т) — с ORLEN Lietuva.

WOG нарастила импорт на 5% (на 9,4 тыс. т), до 181,6 тыс. т. Основным источником продукта осталась Беларусь, поставки откуда выросли почти на четверть, до 147,9 тыс. т. При этом импорт литовского ресурса просел на 28%, до 33,7 тыс. т.

На третью позицию вышла «БРСМ-Нафта», нарастившая поставки белорусских бензинов до 83,4 тыс. т, или в полтора раза.

Бренд AMIC («Амик Украина»), который занимал третью позицию рейтинга по итогам 2019 г., в 2020 г. опустился на четвертую строчку с результатом 74,2 тыс. т бензинов (+2% к 2019 г.).

«Укрпалетсистем» (UPG) продолжила наращивать поставки из Беларуси и в итоге заняла пятую позицию с объемом 73,2 тыс. т (+18% к 2019 году).

Импортер 2019 г., тыс. т 2020 г., тыс. т Сравнение 2020 к 2019, % ОККО 332,2 317,8 -4% WOG 172,2 181,6 5% БРСМ-Нафта 54,6 83,4 53% Амик 72,7 74,2 2% Укрпалетсистем 62,0 73,2 18% Сокар 40,8 50,0 23% Глуско 27,2 47,2 73% Кло 30,3 31,6 4% Альянс Ойл Украина 26,7 26,2 -2% Авантаж 11,3 25,4 126% Другие 208,0 188,9 -9% Общий итог 1037,9 1099,4 6%

Рекордным ростом импорта отличилась растущая сеть «Авантаж» – более чем вдвое, с 11,3 до 25,4 тыс. т. За ней следует сеть «Глуско», прирост в которой составил 73%.

Как сообщал enkorr, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.

Эксперты Консалтинговой группы «А-95» ранее отмечали, что рынок бензинов имеет значительный потенциал роста в случае коррекции ставок акцизного сбора, варианты которой находятся на рассмотрении в Верховной Раде.