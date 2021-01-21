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Розничные сети 21 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп
11:37 21.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети «БРСМ-Нафта» продукт подорожал на 11 коп./л, до 12,87 грн/л.
KLO и Shell подняли цены на 10 и 21 коп./л, до 13,19 и 12,93 грн/л соответственно.
BVS подняла цены на 10 коп./л, до 12,69 грн/л.
Такие сети как AMIC, «Автопорт», «Авантаж 7», «Автотранс», Marshal, «Укргаздобыча» и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 21января составила 12,86 грн/л (+3 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 20 на 21 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,66
|
0,00
|
WOG
|
13,61
|
0,00
|
Авиас
|
12,21
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,24
|
0,00
|
AMIC
|
12,60
|
0,05
|
Shell
|
12,93
|
0,21
|
SOCAR
|
13,76
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,87
|
0,11
|
Glusco
|
12,91
|
0,00
|
KLO
|
13,19
|
0,10
|
Автотранс
|
13,28
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
BVS
|
12,69
|
0,10
|
Chipo
|
12,54
|
0,00
|
Автопорт
|
13,50
|
0,30
|
Авантаж 7
|
12,12
|
0,10
|
Marshal
|
12,10
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
12,59
|
0,20
|
SUN OIL
|
12,76
|
0,00
|
Mango
|
12,37
|
0,00
|
Motto
|
12,80
|
0,03
|
Средняя цена в Украине:
|
12,86
|
0,03
|
|
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