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Нефть дешевеет 21 января на данных по запасам в США
08:06 21.01.2021 |
Цены на нефть в четверг утром снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.41 EET цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,34% - до 55,89 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,38%, до 53,11 доллара за баррель.
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 2,562 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в пятницу. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,167 миллиона баррелей.
"Цены на нефть выглядят немного уязвимыми... после того, как запасы сырой нефти в США резко выросли, на 2,56 миллиона", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).
Аналитик также отметил, что ограничения на передвижения из-за распространения COVID ухудшают краткосрочные перспективы спроса на нефть, однако трейдеры надеются, что начало массовой вакцинации позволит ослабить ограничения.
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