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Розничные сети 20 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 коп.
11:50 20.01.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети WOG продукт подорожал на 11 коп./л, до 13,61 грн/л.
SOCAR и Shell подняли цены на 28 и 35 коп/л, до 13,76 и 12,72 грн/л, соответственно.
Glusco во всех регионах своего присутствия подняла цены на 20 коп./л, до 12,55-12,95 грн/л.
Такие сети как AMIC, «БРСМ-Нафта», KLO, «Автотранс», BVS, Chipo, «Фактор», «Авантаж 7», SUN OIL и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-30коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 20 января составила 12,83 грн/л (+6коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 на 20 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,66
|
0,00
|
WOG
|
13,61
|
0,11
|
Авиас
|
12,21
|
0,00
|
Укрнафта
|
12,24
|
0,00
|
AMIC
|
12,54
|
0,05
|
Shell
|
12,72
|
0,35
|
SOCAR
|
13,76
|
0,28
|
БРСМ-Нафта
|
12,75
|
0,01
|
Glusco
|
12,91
|
0,20
|
KLO
|
13,09
|
0,10
|
Автотранс
|
13,28
|
0,30
|
UPG
|
12,80
|
0,00
|
Параллель
|
13,55
|
0,00
|
BVS
|
12,59
|
0,10
|
Chipo
|
12,54
|
0,02
|
Фактор
|
12,20
|
0,20
|
Авантаж 7
|
12,02
|
0,30
|
Marshal
|
12,00
|
0,00
|
SUN OIL
|
12,76
|
0,03
|
Mango
|
12,37
|
0,00
|
Motto
|
12,76
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
12,83
|
0,06
|
|
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