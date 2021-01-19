Средняя цена автогаза на АЗС 19 января приблизилась к 12,80 грн/л

Розничные сети 19 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 21-25 коп./л, до 12,21–12,23 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Хмельницкой областях, где стоимость автогаза выросла на 75 коп./л и 55коп./л — до 12,55 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-50 коп./л.

В сети ОККО продукт подорожал на 31 коп./л, до 13,66 грн/л.

«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,49-13,19 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, UPG, «Параллель», Chipo, «Нефтек», Marshal, SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-45 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 19 января составила 12,77 грн/л (+15 коп./л).

Компания Цена Изм. ОККО 13,66 0,31 WOG 13,50 0,00 Авиас 12,21 0,21 Укрнафта 12,23 0,25 AMIC 12,50 0,15 Shell 12,37 0,00 SOCAR 13,48 0,00 БРСМ-Нафта 12,74 0,14 Glusco 12,71 0,00 KLO 12,99 0,10 Автотранс 12,98 0,00 UPG 12,80 0,45 Параллель 13,55 0,30 BVS 12,49 0,00 Chipo 12,52 0,04 Нефтек 12,99 0,19 Авантаж 7 11,72 0,00 Marshal 12,00 0,20 SUN OIL 12,73 0,20 Mango 12,37 0,05 Motto 12,68 0,23 Средняя цена в Украине: 12,77 0,15

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 18 на 19 января, грн/л: