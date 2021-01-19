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Средняя цена автогаза на АЗС 19 января приблизилась к 12,80 грн/л
16:37 19.01.2021 |
Розничные сети 19 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10–45 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 21-25 коп./л, до 12,21–12,23 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Винницкой и Хмельницкой областях, где стоимость автогаза выросла на 75 коп./л и 55коп./л — до 12,55 грн/л соответственно. В других областях цена выросла на 10-50 коп./л.
В сети ОККО продукт подорожал на 31 коп./л, до 13,66 грн/л.
«БРСМ-Нафта» во всех регионах своего присутствия подняла цены на 10-30 коп./л, до 12,49-13,19 грн/л.
Такие сети как AMIC, KLO, UPG, «Параллель», Chipo, «Нефтек», Marshal, SUN OIL, Mango и Motto увеличили цифры ценников на автогаз на 10-45 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 19 января составила 12,77 грн/л (+15 коп./л).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 18 на 19 января, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
13,66
|
0,31
|
WOG
|
13,50
|
0,00
|
Авиас
|
12,21
|
0,21
|
Укрнафта
|
12,23
|
0,25
|
AMIC
|
12,50
|
0,15
|
Shell
|
12,37
|
0,00
|
SOCAR
|
13,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
12,74
|
0,14
|
Glusco
|
12,71
|
0,00
|
KLO
|
12,99
|
0,10
|
Автотранс
|
12,98
|
0,00
|
UPG
|
12,80
|
0,45
|
Параллель
|
13,55
|
0,30
|
BVS
|
12,49
|
0,00
|
Chipo
|
12,52
|
0,04
|
Нефтек
|
12,99
|
0,19
|
Авантаж 7
|
11,72
|
0,00
|
Marshal
|
12,00
|
0,20
|
SUN OIL
|
12,73
|
0,20
|
Mango
|
12,37
|
0,05
|
Motto
|
12,68
|
0,23
|
Средняя цена в Украине:
|
12,77
|
0,15
|
|
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