Топливо в рознице 19 января продолжает дорожать

Розничные операторы 19 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,49-22,69 грн/л. В среднем по сети ДТ подорожало на 5 коп./л, до 22,64 грн/л.

Дизельное топливо в столичной сети KLO подорожало на 20 коп/л, до 25,99 грн/л. Цена бензинов на KLO осталась на прежнем уровне.

BVS увеличила стоимость бензинов и ДТ на 20-30 коп./л: А-92 — до 24,89 грн/л, А-95 — до 25,89 грн/л., ДТ —24,79 ГРН/Л. на станциях «Катрал» все виды топлива подорожали 10 коп./л.

Такие сети как Chipo, Motto и SUN OIL подняли цены на топливо в разных регионах в пределах 10-30 коп./л.