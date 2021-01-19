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Топливо в рознице 19 января продолжает дорожать
11:56 19.01.2021 |
Розничные операторы 19 января повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, «БРСМ-Нафта» в большинстве областей своего присутствия подняла цены на дизельное топливо на 10 коп./л, до 22,49-22,69 грн/л. В среднем по сети ДТ подорожало на 5 коп./л, до 22,64 грн/л.
Дизельное топливо в столичной сети KLO подорожало на 20 коп/л, до 25,99 грн/л. Цена бензинов на KLO осталась на прежнем уровне.
BVS увеличила стоимость бензинов и ДТ на 20-30 коп./л: А-92 — до 24,89 грн/л, А-95 — до 25,89 грн/л., ДТ —24,79 ГРН/Л. на станциях «Катрал» все виды топлива подорожали 10 коп./л.
Такие сети как Chipo, Motto и SUN OIL подняли цены на топливо в разных регионах в пределах 10-30 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 на 19 января 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
WOG
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Авиас
|
21,95
|
0,00
|
22,95
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
AMIC
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,96
|
0,00
|
Shell
|
25,99
|
0,00
|
27,65
|
0,00
|
26,74
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,97
|
0,00
|
23,97
|
0,00
|
22,63
|
0,05
|
Glusco
|
25,33
|
0,00
|
27,33
|
0,00
|
26,33
|
0,00
|
KLO
|
26,39
|
0,00
|
27,39
|
0,00
|
25,99
|
0,20
|
Автотранс
|
25,98
|
0,00
|
26,98
|
0,00
|
25,48
|
0,00
|
UPG
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Параллель
|
27,80
|
0,00
|
28,80
|
0,00
|
27,80
|
0,00
|
BVS
|
24,89
|
0,30
|
25,89
|
0,20
|
24,79
|
0,30
|
Chipo
|
24,28
|
0,02
|
25,28
|
0,02
|
23,54
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
22,80
|
0,00
|
23,30
|
0,00
|
23,40
|
0,00
|
Авантаж 7
|
22,95
|
0,00
|
23,95
|
0,00
|
22,35
|
0,00
|
Катрал
|
24,29
|
0,10
|
25,27
|
0,10
|
21,97
|
0,10
|
SUN OIL
|
22,75
|
0,12
|
23,75
|
0,11
|
22,78
|
0,11
|
Mango
|
23,19
|
0,00
|
24,19
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
Motto
|
22,68
|
0,00
|
23,76
|
0,00
|
22,65
|
0,12
|
Средняя цена в Украине:
|
24,31
|
0,01
|
25,33
|
0,00
|
24,73
|
0,01
|
|
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